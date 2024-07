Le président du Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, n'a pas réussi lundi à obtenir le soutien du plus grand parti politique du parlement pour sa réélection, ce qui constitue un défi majeur pour ses perspectives lors du scrutin du 21 septembre.

Près de 17 millions des 22 millions d'habitants du Sri Lanka sont appelés à voter lors de ce scrutin crucial pour l'avenir des réformes dans ce pays insulaire d'Asie du Sud qui traverse la pire crise financière qu'il ait connue depuis des décennies.

Parmi les nombreux candidats, M. Wickremesinghe, qui a pris la tête du pays en juillet 2022 alors que l'économie s'effondrait sous l'effet d'une grave crise financière provoquée par un déficit record des réserves de change, est considéré comme l'option la plus favorable à l'économie de marché et aux réformes.

Mais avec un seul siège au parlement, il a besoin du soutien du Sri Lanka Podujana Peramuna (SLPP), qui détient la majorité parlementaire et compte l'ancien président Mahinda Rajapaksa et son frère parmi ses principaux membres, pour être un candidat de poids.

plus fort.

"Le politburo a décidé à une large majorité que le Sri Lanka Podujana Peramuna présenterait un candidat sous le symbole du SLPP", a déclaré Salaga Kariyawasam, secrétaire général du SLPP, à la presse à l'issue de la réunion du politburo du parti.

Le candidat du SLPP sera annoncé dans les prochains jours, a ajouté M. Kariyawasam.

Wickremesinghe et son bureau n'ont pas réagi immédiatement à la décision du SLPP.

Bien que la décision du SLPP soit un coup dur pour Wickremesinghe, elle ne l'écarte pas complètement de la course puisqu'il se présente en tant que candidat indépendant et qu'une faction dissidente du SLPP et d'autres partis d'opposition pourraient finir par le soutenir.

Son prédécesseur, Gotabaya Rajapaksa, a été le premier président en exercice à être chassé du pouvoir après que des milliers de manifestants mécontents ont occupé son bureau et sa résidence officielle, ce qui l'a contraint à fuir le pays et à démissionner par la suite.

Au cours des deux dernières années, M. Wickremesinghe a supervisé une reprise économique fragile en garantissant un programme de sauvetage du Fonds monétaire international (FMI) de 2,9 milliards de dollars qui a permis d'enrayer la chute de la roupie, de maîtriser l'inflation galopante et de reconstituer les réserves de dollars.

Wickremesinghe a également préparé le terrain pour que le Sri Lanka entame des négociations sur la restructuration de sa dette avec ses créanciers officiels et les détenteurs d'obligations.

Mais la douleur des retombées financières est loin d'être terminée. Dans le cadre du programme du FMI, le Sri Lanka doit encore augmenter ses recettes fiscales, remettre sur pied les entreprises publiques déficitaires et finaliser un réaménagement de la dette de 12,5 milliards de dollars avec les détenteurs d'obligations.

L'augmentation des niveaux de pauvreté, la corruption et les blocages politiques figurent également parmi les principales préoccupations, selon les analystes, qui ajoutent que la crise pourrait également avoir érodé la base électorale du SLPP, auparavant solide, ce qui rendrait imprévisible l'issue de son alliance avec Wickremesinghe.

"Les gens attendent silencieusement de se prononcer le jour de l'élection", a déclaré le professeur Jayadeva Uyangoda, politologue.

"C'est en fait l'heure du jugement pour le Sri Lanka.