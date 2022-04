Le président du Sri Lanka ne démissionnera pas malgré la crise, proteste un ministre.

M. Rajapaksa, qui gouverne le pays depuis 2019 avec d'autres membres de sa famille à des postes de premier plan, a révoqué l'état d'urgence tard mardi, après cinq jours où des dizaines de législateurs ont quitté la coalition au pouvoir, laissant son gouvernement en minorité.

Les gens souffrent de pénuries de carburant, d'électricité, de nourriture, de médicaments et d'autres articles depuis des semaines, et les médecins disent que tout le système de santé pourrait s'effondrer en quelques semaines. Les manifestations de rue ont commencé il y a un mois et se sont intensifiées ces derniers jours, les gens défiant ouvertement l'état d'urgence et le couvre-feu du week-end.

"Puis-je vous rappeler que 6,9 millions de personnes ont voté pour le président", a déclaré le ministre des autoroutes Johnston Fernando au parlement en réponse aux critiques de l'opposition et aux cris de "Go home Gota".

"En tant que gouvernement, nous disons clairement que le président ne démissionnera en aucun cas. Nous ferons face à cette situation."

Pendant qu'il parlait, des dizaines de médecins, certains dans leur blouse bleue, se tenaient en signe de protestation en face de l'hôpital national dans la capitale commerciale, Colombo. Certains tenaient une bannière disant : "Renforcez le droit des gens à vivre. Déclarez une urgence sanitaire".

Malaka Samararathna, qui travaille à l'hôpital d'État Apeksha, qui traite chaque année des dizaines de milliers de patients cancéreux venus de tout le pays, a déclaré que non seulement les médicaments, mais aussi les produits chimiques utilisés pour les tests manquent.

"Les patients qui sont sous chimiothérapie, nous devons les surveiller de près. Nous devons surveiller quotidiennement ces enquêtes", a déclaré Samararathna.

"Donc, si nous ne pouvons pas le faire, nous ne pouvons pas décider de la marche à suivre. Nous ne pouvons pas décider de la bonne prise en charge. Parfois, nos médicaments de chimiothérapie provoquent de graves effets secondaires, alors la seule façon de le découvrir est de faire ces investigations."

Il a déclaré que les médicaments contre le cancer comme le Filgrastim et la Cytarabine, ainsi que certains antibiotiques, étaient en rupture de stock.

Vasan Ratnasingam, porte-parole de la Government Medical Officers' Association qui représente plus de 16 000 médecins dans tout le pays, a déclaré qu'au moins un médicament essentiel n'était pas du tout disponible dans son hôpital pour enfants Lady Ridgeway.

"Et à part cela, 102 médicaments essentiels sont en pénurie. Certains de ces médicaments sont fréquemment utilisés, par exemple pour les infections des voies respiratoires, pour les infections des voies urinaires", a-t-il déclaré, avertissant que les médecins devraient arrêter les traitements de routine et les opérations chirurgicales si des mesures immédiates n'étaient pas prises.

LA FIN DE LA PATIENCE

Les médicaments dans le cadre d'une ligne de crédit d'un milliard de dollars que l'Inde a signée avec le Sri Lanka le mois dernier ne sont toujours pas arrivés, selon une source au courant des discussions entre l'Inde et le Sri Lanka.

"Mais il y a définitivement un sentiment d'urgence des deux côtés", a déclaré la source, refusant d'être nommée puisque les discussions ne sont pas publiques.

Les responsables sri-lankais et indiens n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Le ministre de l'éducation, Dinesh Gunawardena, a déclaré que le gouvernement comprenait les difficultés de la population et s'efforçait de trouver des solutions, mais a ajouté : "Nous devons utiliser des moyens démocratiques pour rétablir le calme".

Les diverses mesures prises par Rajapaksa - y compris l'obtention d'un soutien financier de l'Inde et de la Chine - n'ont pas réussi à mettre fin aux pénuries ou aux manifestations spontanées dans les rues du pays.

Son ministre des finances a démissionné mardi, un jour après sa nomination et avant les pourparlers cruciaux prévus ce mois-ci avec le Fonds monétaire international pour un programme de prêts.

Il a dissous son cabinet lundi et a cherché à former un gouvernement d'unité, une proposition rejetée par les partis du pouvoir et de l'opposition.

Il y a une telle pénurie de fonds que le pays ferme temporairement certaines de ses ambassades.

Ruwanpathiranage Dharmawardena, un chauffeur de taxi de 65 ans, a déclaré que les gens étaient agités et fatigués de la souffrance.

"Ils ont atteint le bout de leur patience", a-t-il dit. "On ne peut pas dire comment le peuple va se comporter, quelle décision il va prendre".