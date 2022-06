Le président du Sri Lanka s'engage à terminer son mandat, mais ne se représentera pas -Bloomberg

Le Sri Lanka subit sa pire crise économique depuis des décennies.

"J'ai reçu un mandat pour cinq ans. Je ne me représenterai pas", a déclaré Rajapaksa lundi dans une interview à sa résidence officielle de Colombo.

Les manifestants anti-gouvernementaux reprochent à Rajapaksa et à sa famille des décisions qui ont conduit à de graves pénuries de tout, du carburant aux médicaments, alimentant une inflation de 40 % et forçant un défaut de paiement historique de la dette.

Des milliers de manifestants campent devant le bureau du président situé en bord de mer depuis la mi-mars, le forçant à se retirer dans sa résidence officielle barricadée à environ un kilomètre de là.

Le marasme économique a dégénéré en troubles politiques avec la démission du frère aîné du président, Mahinda Rajapaksa, en tant que premier ministre du pays, après que les affrontements entre les partisans du gouvernement et les manifestants ont tourné au sang en mai.

Gotabaya Rajapaksa et son nouveau premier ministre Ranil Wickremesinghe cherchent maintenant à obtenir une aide d'environ 4 milliards de dollars cette année auprès du Fonds monétaire international et de pays comme l'Inde et la Chine.

La roupie du Sri Lanka a perdu environ 82 % au cours de l'année dernière et la banque centrale a signalé lundi la possibilité d'une nouvelle correction. La dette de la nation se négocie en territoire fortement dégradé.