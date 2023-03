Le président du Sud-Soudan, Salva Kiir, a limogé mercredi le ministre des Affaires étrangères, a déclaré le porte-parole du président, moins d'une semaine après le limogeage des ministres de la Défense et de l'Intérieur, et il n'a pas fourni d'explication.

Le ministre des affaires étrangères, Mayiik Ayii, est un proche allié de M. Kiir et a déjà occupé le poste de ministre du cabinet du président.

Il n'a pas été possible de déterminer immédiatement si le licenciement d'Ayii était lié à ceux de la défense et de l'intérieur, qui ont menacé de détruire un accord de paix fragile avec le chef de l'opposition, le premier vice-président Riek Machar.

"Il s'agit d'une activité normale. Les gens peuvent être relevés de leurs fonctions et remplacés", a déclaré Lily Martin Manyiel, porte-parole de M. Kiir.

Kiir et les forces de Machar ont signé un accord de paix en 2018 qui a mis fin à cinq années de guerre civile qui ont tué 400 000 personnes et provoqué la plus grande crise de réfugiés en Afrique depuis le génocide rwandais de 1994.

La mise en œuvre de l'accord, connu sous le nom d'Accord de paix revitalisé pour le Soudan du Sud, a été lente et les forces opposées se sont fréquemment affrontées en raison de désaccords sur la manière de partager le pouvoir.

Kiir et Machar devaient se rencontrer jeudi pour tenter de résoudre leurs différends, à la suite du limogeage de la ministre de la défense, Angelina Teny, qui est également l'épouse de Machar.

M. Kiir a confié le ministère de la défense à son parti, une fonction qui, selon les termes de l'accord, devrait être nommée par le parti de M. Machar.

M. Machar a condamné cette décision et a demandé à M. Kiir de réintégrer Mme Teny, sans toutefois menacer de se retirer de l'accord de paix.