Le président du Vietnam démissionne alors que le Parti communiste intensifie la répression de la corruption

Phuc, un ancien premier ministre largement crédité d'avoir accéléré les réformes pro-business, occupait le poste largement cérémoniel de président depuis 2021 et est le fonctionnaire le plus haut placé visé par la répression radicale de la corruption par le parti.

Le Vietnam n'a pas de chef suprême et est officiellement dirigé par quatre "piliers" : le secrétaire du parti, le président, le premier ministre et le président de la Chambre.

Phuc, 68 ans, était en fin de compte responsable des infractions commises par de nombreux fonctionnaires, dont deux vice-premiers ministres et trois ministres, a déclaré le gouvernement.

"Pleinement conscient de ses responsabilités devant le parti et le peuple, il a soumis une demande pour démissionner des postes qui lui ont été attribués, quitter son emploi et prendre sa retraite", a-t-il déclaré dans un communiqué.

Le bureau de M. Phuc n'a pas pu être joint immédiatement pour un commentaire et il n'était pas clair si un remplaçant avait été choisi.

Le Vietnam a fait l'objet de nombreuses spéculations quant à sa destitution après le renvoi, en janvier, de deux vice-premiers ministres qui travaillaient sous ses ordres, alors que le parti redouble d'efforts dans le cadre d'une campagne anti-corruption de type "fourneau ardent" menée par son puissant chef de longue date, Nguyen Phu Trong.

L'année dernière, 539 membres du parti ont été poursuivis ou "disciplinés" pour corruption et "méfaits délibérés", y compris des ministres, des hauts fonctionnaires et des diplomates, selon le parti, tandis que la police a enquêté sur 453 cas de corruption, soit une augmentation de 50 % par rapport à 2021.

Au début du mois, Trong a déclaré que le parti était "plus déterminé" et "plus efficace et méthodique" dans son approche, et a promis de produire des résultats.

IMPACT INCERTAIN

Les opinions varient quant à l'impact de la campagne anti-corruption sur les investissements et la politique.

Le Hong Hiep, du programme d'études sur le Vietnam de l'Institut ISEAS-Yusof Ishak de Singapour, a déclaré que la purge pourrait ouvrir la voie à l'émergence de dirigeants plus propres et plus capables.

"Tant que les remaniements du leadership ne conduisent pas à des changements radicaux de politique, leur impact sur l'économie sera également limité", a posté Hiep sur son compte Facebook.

Cependant, Ha Hoang Hop, chercheur invité senior au même institut, a déclaré que la disparition de Phuc et l'incertitude quant à l'impact de la répression pourraient décourager les investisseurs.

"Cela pourrait conduire le Vietnam à une période d'instabilité qui inquiéterait les amis et les investisseurs étrangers", a-t-il déclaré.

La démission de Phuc doit être approuvée par le corps législatif, dont les sources ont indiqué lundi qu'il tiendrait une rare réunion extraordinaire cette semaine, ajoutant aux attentes que le sort de Phuc avait été scellé.

Phuc, qui était connu au Vietnam pour son approche amicale et son amour pour l'équipe nationale de football, était autrefois pressenti comme futur secrétaire général du parti, le poste le plus prestigieux de l'État.

En tant que premier ministre de 2016 à 2021, il a supervisé une croissance économique annuelle moyenne de 6 % pour la puissance manufacturière en plein essor de l'Asie et a contribué à la poursuite d'une campagne de libéralisation comprenant des accords commerciaux avec l'Union européenne et les puissances du Pacifique.

Malgré sa chute, le gouvernement a salué mardi ses réalisations, notamment sa réponse à la pandémie.

"Il a fait de grands efforts pour diriger, orienter et administrer la prévention et le contrôle de l'épidémie COVID-19, obtenant des résultats importants", a-t-il déclaré.