Le président du parlement sri-lankais accepte la démission de Rajapaksa

"A partir de ce moment, nous allons procéder à la désignation constitutionnelle d'un nouveau président", a déclaré aux journalistes le président du Parlement, Mahinda Yapa Abeywardena. "Cela se fera rapidement et avec succès. Je demande à tout le monde de soutenir ce processus."

Rajapaksa a atterri à Singapour jeudi, après s'être enfui aux Maldives tôt mercredi à bord d'un jet militaire avec sa femme et deux gardes de sécurité.

M. Abeywardena a déclaré qu'il espérait achever le processus de sélection d'un nouveau président en sept jours et que le Parlement se réunirait à nouveau samedi. L'ordre du jour de la réunion du week-end sera décidé vendredi.

La nouvelle de la démission de Rajapaksa, d'abord envoyée par e-mail au président du parlement avant qu'une copie papier ne lui soit remise, a déclenché la liesse dans la principale ville du Sri Lanka, Colombo, où des manifestants se sont massés devant le secrétariat présidentiel.

La foule a fait exploser des pétards, crié des slogans et dansé de façon extatique sur le site de protestation Gota Go Gama, nommé par dérision d'après le prénom de Rajapaksa.

Un couvre-feu imposé dans la région jeudi a été levé tôt vendredi, a déclaré le porte-parole de la police, Nalin Thalduwa.

Les manifestations de rue contre la crise économique du Sri Lanka couvaient depuis des mois et ont atteint leur paroxysme le week-end dernier lorsque des centaines de milliers de personnes ont envahi les bâtiments gouvernementaux à Colombo, accusant la famille Rajapaksa et ses alliés d'être responsables de l'inflation galopante, des pénuries de produits de base et de la corruption.

Le Sri Lanka avait entamé des discussions préliminaires avec le Fonds monétaire international au sujet d'un éventuel prêt de sauvetage, mais celles-ci ont été interrompues par le dernier chaos gouvernemental.

Le porte-parole du FMI, Gerry Rice, a déclaré jeudi aux journalistes que le personnel du Fonds était toujours en contact avec les responsables gouvernementaux de niveau technique, mais qu'il espérait reprendre un dialogue de haut niveau "dès que possible."