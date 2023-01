Le président égyptien Sisi se rend en Inde dans le cadre d'une campagne d'investissement

Ce voyage comprendra des discussions sur le renforcement des relations économiques entre les deux pays et l'examen des possibilités d'investissement indien en Égypte, selon un communiqué de la présidence égyptienne.

L'Égypte tente d'attirer les investissements étrangers alors qu'elle essaie de gérer une pénurie de dollars qui a entraîné une forte dépréciation de la livre égyptienne.

L'année dernière, elle a demandé l'aide de ses alliés du Golfe, riches en énergie, et du Fonds monétaire international après que les retombées économiques de la guerre en Ukraine aient exacerbé ses défis sous-jacents.

Le Caire a également cherché à nouer des liens politiques et commerciaux au-delà de ses alliances traditionnelles avec les États-Unis et les puissances européennes, notamment en Afrique subsaharienne et en Asie.