Le président élu de Taïwan, Lai Ching-te, a déclaré jeudi qu'il espérait que les États-Unis continueraient à soutenir fermement Taïwan, alors qu'il rencontrait le premier groupe de législateurs américains à se rendre à Taipei depuis qu'il a été élu au début du mois.

M. Lai, membre du Parti démocrate progressiste (DPP) au pouvoir à Taïwan et actuel vice-président, prendra ses fonctions le 20 mai. La Chine, qui revendique Taïwan comme son propre territoire, le considère comme un dangereux séparatiste et a rejeté ses offres de dialogue.

Lors de sa rencontre avec les chefs de file du groupe parlementaire américain sur Taïwan, le représentant républicain Mario Diaz Balart et le représentant démocrate Ami Bera, M. Lai a déclaré que la démocratie et la liberté étaient des valeurs fondamentales partagées avec les États-Unis.

"Taïwan est située dans la première chaîne d'îles et se trouve sur la ligne de front de l'expansionnisme autoritaire de la Chine. Cela fait de Taïwan une position stratégique cruciale. La stabilité dans le détroit de Taïwan est extrêmement importante pour la paix et la prospérité régionales et mondiales", a déclaré M. Lai.

Il a ajouté qu'il continuerait à défendre le statu quo de paix et de stabilité à travers le détroit de Taïwan.

"J'espère que les États-Unis continueront à soutenir fermement Taïwan, à approfondir la coopération et les relations bilatérales et à travailler avec d'autres partenaires démocratiques pour garantir la paix et la prospérité dans la région", a-t-il déclaré.

"J'espère également que les deux coprésidents et nos amis du Congrès américain continueront à soutenir Taïwan dans le renforcement de ses capacités d'autodéfense.

Le gouvernement taïwanais rejette les revendications de souveraineté de la Chine, affirmant que seul le peuple taïwanais peut décider de son avenir.

Les États-Unis sont le principal bailleur de fonds international de Taïwan et son principal vendeur d'armes, malgré l'absence de liens diplomatiques formels.