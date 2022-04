Le président élu du Costa Rica et le chef de l'opposition promettent l'unité après le vote

L'économiste anti-establishment Chaves, un ancien fonctionnaire de la Banque mondiale, a remporté le second tour de l'élection contre Figueres, qui avait fait campagne en tant qu'initié politique expérimenté.

Les deux hommes ont semblé aplanir certaines des tensions qui ont éclaté dans la course électorale lors d'une réunion d'une heure au domicile de Chaves à Curridabat, à l'est de la capitale San Jose. Chaves a déclaré qu'ils avaient l'intention de travailler ensemble pour réactiver l'économie et promouvoir l'inclusion des citoyens les plus vulnérables du Costa Rica.

"Sauvons la haine, il n'y a pas de temps pour les vanités", a déclaré Chaves aux journalistes après la réunion, à laquelle participaient également les deux candidats de Figueres à la vice-présidence.

Après être arrivé en deuxième position lors d'un vote de premier tour le 6 février, Chaves a remporté l'élection décisive avec 52,84 % des voix, devant Figueres avec 47,16 %. Pourtant, 43% des électeurs éligibles dans ce pays d'Amérique centrale sont restés chez eux, le taux le plus élevé depuis 50 ans.

"Nous venons au nom des 900 000 personnes qui ont voté pour nous dimanche. Nous sommes venus le féliciter et lui dire qu'en tant que Costariciens, nous sommes à sa disposition", a déclaré Figueres en quittant le domicile de Chaves. M. Figueres a ensuite rencontré 19 députés de son Parti de la libération nationale, qui sera le bloc le plus important au parlement pour les quatre prochaines années.

Chaves a déclaré qu'il était d'accord avec l'ancien président "sur les projets les plus importants pour le pays", sans donner plus de détails.

"Mais la dynamique doit inclure d'autres partis, car il y en a six au Congrès", a déclaré Chaves.

Le Parti du progrès social-démocrate (PPSD) de Chaves ne détiendra que 10 des 57 sièges du Parlement.