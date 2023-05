Le président équatorien Guillermo Lasso a décrit mercredi les prochaines élections anticipées comme une occasion d'unir le pays, qui est aux prises avec la violence des gangs et l'instabilité politique depuis que M. Lasso a dissous l'assemblée législative au début du mois de mai.

Le dirigeant en difficulté gouverne par décret après avoir invoqué un mécanisme constitutionnel le 17 mai qui a dissous l'Assemblée nationale et écourté sa présidence, Lasso invoquant une crise politique et des troubles internes pour justifier sa décision.

Les électeurs choisiront son successeur et une nouvelle législature lors d'une élection le 20 août, avec un second tour présidentiel le 15 octobre si nécessaire.

"En temps utile, nous proposons aussi une nouvelle opportunité d'avancer vers un accord national", a déclaré M. Lasso à ses partisans alors qu'il présentait le rapport annuel de sa présidence dans un auditorium au sud de la capitale Quito.

Après avoir pris ses fonctions en 2021, M. Lasso, un ancien banquier, a dû faire face à des pressions constantes de la part de l'assemblée législative monocamérale contrôlée par l'opposition, qui menait un procès en destitution sur des allégations de corruption lorsqu'il a dissous l'organe.

Mercredi, M. Lasso a demandé aux Équatoriens de voter pour les meilleurs candidats lors des élections d'août, affirmant qu'une majorité de citoyens soutenait sa décision de dissoudre l'Assemblée nationale, qui compte 137 membres.

"Plus jamais un président de la République ne sera à la merci d'une assemblée qui consacre son temps à conspirer et à empêcher un gouvernement d'avancer dans le programme de développement du pays", a déclaré M. Lasso, sans dire s'il se présenterait aux élections.

Le service de presse du président a confirmé mardi qu'il se rendrait aux États-Unis pour une procédure médicale après avoir présenté le rapport de mercredi et qu'il reviendrait dans le pays le 28 mai.

Plus tôt dans la journée de mercredi, M. Lasso a procédé à son premier remaniement ministériel depuis la dissolution de la législature, en nommant M. Cesar Rohon, homme politique et homme d'affaires, au poste de ministre des transports et des travaux publics.

Les personnes élues lors des élections anticipées resteront en fonction jusqu'à la fin du mandat actuel, en 2025, date à laquelle les élections initialement prévues seront organisées.