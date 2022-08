Le président évincé du Sri Lanka va demander un séjour temporaire en Thaïlande

M. Rajapaksa s'est enfui à Singapour le 14 juillet et a démissionné de son poste peu après, à la suite de troubles sans précédent concernant la gestion par son gouvernement de la pire crise économique depuis sept décennies, et quelques jours après que des milliers de manifestants aient pris d'assaut la résidence officielle et le bureau du président.

L'ancien officier militaire, qui est le premier chef d'État sri-lankais à démissionner à mi-mandat, devrait se rendre de Singapour à Bangkok, la capitale de la Thaïlande, jeudi, selon deux sources. L'heure de son arrivée n'a pas été précisée.

Les autorités thaïlandaises ont déclaré que Rajapaksa n'avait pas l'intention de demander l'asile politique et qu'il ne resterait que temporairement.

"Il s'agit d'une question humanitaire et il y a un accord selon lequel il s'agit d'un séjour temporaire", a déclaré le Premier ministre Prayuth Chan-ocha aux journalistes mercredi.

Prayuth a également déclaré que Rajapaksa ne pourrait participer à aucune activité politique pendant son séjour en Thaïlande.

Le ministre des Affaires étrangères, Don Pramudwinai, a déclaré que le gouvernement sri-lankais actuel soutenait le voyage de Rajapaksa en Thaïlande, ajoutant que le passeport diplomatique de l'ancien président lui permettrait de rester 90 jours.

Rajapaksa n'a fait aucune apparition publique ni aucun commentaire depuis son départ du Sri Lanka, et Reuters n'a pas pu le contacter immédiatement.

La crise économique du Sri Lanka est le résultat de plusieurs facteurs, dont le COVID-19, qui a frappé son économie dépendante du tourisme et réduit les envois de fonds des travailleurs à l'étranger, la hausse des prix du pétrole, les réductions d'impôts populistes et l'interdiction d'importer des engrais chimiques pendant sept mois l'année dernière, qui a dévasté l'agriculture.