Le président Emmanuel Macron a déclaré mercredi que Louis Arnaud, l'un des quatre citoyens français détenus en Iran depuis 2022 et qui avait été condamné à cinq ans de prison en novembre, avait été libéré.

"Louis Arnaud est libre. Il sera en France demain après une longue incarcération en Iran", a déclaré M. Macron sous X, remerciant notamment Oman pour son rôle dans l'obtention de sa libération.

Cette libération est une rare nouvelle positive pour la France et l'Iran.

Les relations bilatérales se sont détériorées ces derniers mois, Téhéran détenant quatre citoyens français dans le cadre de ce que Paris a qualifié d'arrestations arbitraires équivalant à une prise d'otage par l'État.

La France est également de plus en plus préoccupée par les activités régionales de l'Iran et par l'avancement de son programme nucléaire.

M. Arnaud, qui était détenu depuis septembre 2022 après avoir voyagé dans le pays, a été condamné à cinq ans de prison en novembre pour des raisons de sécurité. Il était détenu dans la tristement célèbre prison d'Evin à Téhéran.

"Ce soir, je pense aussi à Cécile, Jacques et Olivier. J'appelle l'Iran à les libérer sans délai", a déclaré M. Macron.

Ces dernières années, les Gardiens de la révolution, l'élite de l'Iran, ont arrêté des dizaines de doubles nationaux et d'étrangers, principalement pour des motifs liés à l'espionnage et à la sécurité.

Des groupes de défense des droits de l'homme ont accusé l'Iran d'essayer d'obtenir des concessions de la part d'autres pays par le biais de ces arrestations. L'Iran, qui ne reconnaît pas la double nationalité, nie faire des prisonniers pour obtenir des avantages diplomatiques.