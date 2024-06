Le président français Emmanuel Macron a déclaré vendredi qu'il espérait que les décisions concernant les principaux postes de la prochaine Commission européenne pourraient être prises la semaine prochaine.

Les dirigeants de l'Union européenne se réunissent lundi pour un sommet informel au cours duquel ils discuteront des postes, notamment celui de président des sommets des dirigeants de l'UE et celui de haut représentant pour les affaires étrangères, avant de confirmer ces rôles lors d'un sommet ultérieur de l'UE, les 28 et 29 juin.

"J'espère que nous parviendrons rapidement à un accord", a déclaré M. Macron à la presse à l'issue du sommet du G7 en Italie.

"C'est possible. Il semble que ce soit possible dans les prochains jours, dans la semaine à venir", a-t-il ajouté.

En marge du sommet du G7, M. Macron a eu des entretiens informels avec le chancelier allemand Olaf Scholz et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

Le Parti populaire européen (PPE) de Mme Von der Leyen est resté le plus grand groupe lors des élections législatives européennes de ce mois-ci, ce qui signifie qu'il déterminera qui sera nommé au poste le plus puissant des institutions de l'UE, à savoir celui de président de la Commission exécutive.

Les autres postes seront attribués aux socialistes et démocrates, deuxième groupe parlementaire et formation politique de M. Scholz, et au parti libéral Renouveau européen, le camp de M. Macron, qui devraient relancer leur alliance gouvernementale.