Le président français Macron est sceptique quant à l'accord sur le grain d'Odesa conclu avec la Russie et envisage l'option de la Roumanie.

L'incapacité de l'Ukraine à utiliser son principal port en eau profonde, Odesa, en raison de l'incursion militaire de la Russie, a entraîné une hausse des prix des denrées alimentaires à l'échelle mondiale et les Nations unies ont mis en garde contre la famine dans les pays les plus pauvres qui dépendent fortement des importations de céréales.

La Russie nie être à l'origine du problème et accuse Kiev de ne pas avoir réussi à faire sortir les navires de céréales d'Odesa. Les Nations Unies tentent de négocier un accord pour que l'Ukraine reprenne ses exportations maritimes en échange de la facilitation des exportations russes de nourriture et d'engrais, mais cela nécessiterait le feu vert de Moscou.

"Nous devons discuter avec la Russie de la sécurité alimentaire et cela (les discussions) peut se justifier en faisant directement la liaison avec le secrétaire général de l'ONU pour faire sortir les céréales d'Odesa", a déclaré Macron à BFM TV sur le chemin du retour d'Ukraine.

"Mais je ne crois pas beaucoup à cette voie, car j'ai déjà eu des discussions il y a quelques semaines avec le président (Vladimir) Poutine, mais il n'a pas voulu accepter une résolution de l'ONU sur ce sujet."

Après avoir tenu des discussions avec ses homologues ukrainien, allemand, italien et roumain à Kiev jeudi, M. Macron a déclaré à la chaîne de télévision TF1 que des options étaient à l'étude pour rénover un itinéraire ferroviaire allant d'Odessa au Danube en Roumanie.

La Roumanie a été l'une des routes alternatives utilisées pour exporter les céréales ukrainiennes.

"Odesa est à quelques dizaines de kilomètres de la Roumanie, et à travers la Roumanie (nous pourrions) accéder au Danube et au chemin de fer", a déclaré M. Macron. "Nous sommes en train de créer une sorte de point de connexion où nous pourrions exporter ces céréales de manière beaucoup plus forte, rapide et massive que nous ne le faisons aujourd'hui."

Une source diplomatique au courant de l'idée a déclaré que l'initiative verrait les céréales finalement déplacées vers le port de Constanta, sur la mer Noire, où elles pourraient ensuite être exportées sur des navires plus grands.

M. Macron a déclaré que Paris enverrait des experts pour aider Bucarest à accélérer les investissements dans ce projet.

L'Ukraine vise à utiliser les connexions routières, fluviales et ferroviaires pour augmenter ses exportations mensuelles de céréales à environ 2 millions de tonnes, mais cela reste bien en deçà des volumes d'avant-guerre, qui pouvaient atteindre 6 millions.