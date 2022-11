Le président français Macron et le président chinois Xi souhaitent une désescalade dans le conflit ukrainien - Elysée

"Les deux chefs d'État ont réaffirmé leur engagement à respecter l'intégrité territoriale et la souveraineté de l'Ukraine et ont convenu qu'il était urgent de désescalader (le conflit)", a déclaré le communiqué de l'Élysée après la rencontre des deux dirigeants au sommet du G20 à Bali.

M. Xi a déclaré que la Chine et la France devaient approfondir leur coopération et promouvoir les progrès dans les domaines traditionnels, mais qu'elles devaient également respecter les intérêts fondamentaux et les préoccupations majeures de l'autre, ont rapporté les médias d'État chinois.

La Chine espère également que la France pourra offrir un environnement commercial plus équitable, plus juste et non discriminatoire aux entreprises chinoises en France, a déclaré Xi à Macron.

Une coopération étroite entre la France et la Chine est essentielle pour surmonter les conséquences de la guerre en Ukraine, a déclaré plus tôt M. Macron sur Twitter.

"Mettre fin à l'escalade et faire face aux conséquences de la guerre en Ukraine, soutenir les économies les plus vulnérables, décarboniser nos économies et agir pour protéger la bio-diversité : La France et la Chine sont déterminées", a écrit Macron.