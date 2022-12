Le président français Macron reproche à Musk d'avoir assoupli les règles relatives au contenu de Twitter

La plateforme de médias sociaux appartenant à Musk a décidé en début de semaine de revenir sur une politique visant à lutter contre la désinformation liée au COVID-19, augmentant ainsi le risque de fausses nouvelles alors que les infections augmentent en Chine et ailleurs.

Depuis qu'il a acheté Twitter en octobre, l'homme le plus riche du monde a également rétabli certains comptes précédemment suspendus, dont celui de l'ancien président américain Donald Trump. La semaine dernière, Musk a déclaré que la plateforme offrirait une "amnistie générale" à certains comptes suspendus.

"La liberté d'expression et la démocratie reposent sur le respect et l'ordre public. Vous pouvez manifester, vous pouvez avoir la parole libre, vous pouvez écrire ce que vous voulez, mais il y a des responsabilités et des limites", a déclaré M. Macron dans l'interview, ajoutant qu'il est en faveur d'une plus grande réglementation.

Ces commentaires interviennent après un rapport selon lequel l'Union européenne a menacé Twitter d'une interdiction à moins que Musk ne se conforme à ses règles strictes en matière de modération du contenu.

Twitter et Musk n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Musk a déclaré le mois dernier que Twitter connaissait une "baisse massive de ses revenus", les annonceurs interrompant leurs dépenses. Il a blâmé les groupes de défense des droits civils qui ont fait pression sur les principaux annonceurs de la plate-forme pour qu'ils prennent des mesures s'il ne protégeait pas la modération du contenu.