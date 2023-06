La présidente du Honduras, Xiomara Castro, devrait se rendre cette semaine en Chine, a annoncé lundi son ministre des affaires étrangères. Il s'agira de la première visite de la dirigeante de gauche dans le géant asiatique après l'établissement de relations diplomatiques formelles avec lui en mars.

Le voyage de M. Castro marque la dernière étape des nouvelles relations entre les deux pays, après que son gouvernement a rompu les liens avec Taïwan en faveur de Pékin.

Le ministre des affaires étrangères, Enrique Reina, a déclaré aux journalistes, lors de l'inauguration de l'ambassade de Chine à Tegucigalpa, que M. Castro se rendrait sur place mardi et que le voyage présidentiel durerait quatre jours.

Le voyage de Mme Castro dans la deuxième économie mondiale résulte d'une invitation de son homologue chinois Xi Jinping, a écrit le média d'État hondurien Poder Popular dans un article publié plus tôt dans la journée de lundi.

Le Honduras et la Chine ont établi des relations diplomatiques après que M. Castro eut coupé les liens avec Taïwan, dans le but d'obtenir davantage d'investissements et d'emplois de la part de l'économie chinoise, beaucoup plus importante.

Le mois dernier, M. Reina a annoncé que les deux parties entameraient "bientôt" des négociations commerciales, le café devant être le premier produit d'exportation du Honduras vers l'immense marché de consommation chinois.

Le ministre a ajouté lundi que plusieurs "accords de coopération" seraient signés, sans plus de précision.

Le gouvernement de Castro cherche également à conclure des accords avec la Chine afin d'alléger le fardeau de la dette du pays.