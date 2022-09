"On se souviendra de Sa Majesté la reine Elizabeth II comme d'un pilier de notre temps", a écrit Modi sur Twitter.

"Elle a fourni un leadership inspirant à sa nation et à son peuple. Elle a personnifié la dignité et la décence dans la vie publique. Je suis peiné par sa disparition. Mes pensées vont à sa famille et au peuple du Royaume-Uni en cette triste heure."

L'Inde est la nation la plus peuplée du Commonwealth, même si la reine n'était pas chef d'État.