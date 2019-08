Le président indonésien propose de transférer la capitale à Bornéo

DJAKARTA, 16 août (Reuters) - Le président indonésien Joko Widodo a proposé vendredi de déplacer la capitale du pays de Djakarta vers l'île tropicale de Bornéo (Kalimantan en indonésien), que l'Indonésie se partage avec la Malaisie et le sultanat de Brunei.

"Une capitale n'est pas simplement un symbole d'identité nationale, mais aussi une représentation des progrès de la nation, une réalisation d'égalité économique et de justice", a ajouté Widodo.

Le président indonésien avait dévoilé son projet de construire une nouvelle capitale peu de temps après sa réélection, en avril dernier, un projet qui s'inscrit dans sa volonté de favoriser un développement économique géographiquement mieux réparti.

Avec 150 millions d'habitants, l'île de Java, où se trouve l'actuelle capitale, Djakarta, englobe près de 60% de la population indonésienne.

La seule ville de Djakarta compte dix millions d'habitants, trois fois plus si on y ajoute les villes de la conurbation, formant un bassin urbain surpeuplé, pollué, sous la menace d'inondations et d'affaissements, du fait des prélèvements importants dans les nappes phréatiques.

La partie indonésienne de Bornéo ne compte que 16 millions d'habitants.

D'après le ministère de la Planification, le transfert de la capitale coûtera jusqu'à 33 milliards de dollars.

Les premiers déménagements de fonctionnaires pourraient avoir lieu e 2024. (Agustinus Beo Da Costa et Maikel Jefriando Henri-Pierre André pour le service français)