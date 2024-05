Ebrahim Raisi, qui est décédé à l'âge de 63 ans, a gravi les échelons de la théocratie iranienne, passant du statut de procureur intransigeant à celui de président intransigeant, supervisant la répression des manifestations à l'intérieur du pays et poussant à fond les négociations nucléaires avec les puissances mondiales, alors qu'il peaufinait ses références pour se positionner en vue de devenir le prochain dirigeant suprême.

M. Raisi est décédé lorsque l'hélicoptère qui le ramenait d'une visite à la frontière azerbaïdjanaise s'est écrasé en terrain montagneux, tuant tous les occupants, a déclaré un haut responsable iranien. Le ministre des affaires étrangères, Hossein Amirabdollahian, fait partie des victimes.

Élu président en 2021 à l'issue d'un scrutin très serré, M. Raisi a adopté une position ferme dans les négociations nucléaires, estimant qu'il avait la possibilité d'obtenir un large allègement des sanctions américaines en échange d'une limitation modeste de la technologie de plus en plus avancée de l'Iran.

Le retrait militaire chaotique des États-Unis de l'Afghanistan voisin et les changements de politique à Washington ont enhardi les partisans de la ligne dure en Iran.

En 2018, le président américain de l'époque, Donald Trump, est revenu sur l'accord que Téhéran avait conclu avec les six puissances et a rétabli de sévères sanctions américaines contre l'Iran, ce qui a incité Téhéran à violer progressivement les limites nucléaires de l'accord.

Les pourparlers indirects entre Téhéran et l'administration du président américain Joe Biden en vue de relancer l'accord sont au point mort.

La position intransigeante de M. Raisi s'est également manifestée sur le plan de la politique intérieure. Un an après son élection, ce religieux de rang intermédiaire a ordonné une application plus stricte de la "loi sur le hijab et la chasteté", qui restreint la tenue et le comportement des femmes.

Quelques semaines plus tard, une jeune femme kurde iranienne, Mahsa Amini, est morte en détention après avoir été arrêtée par la police des mœurs pour avoir prétendument enfreint cette loi.

Les mois de manifestations nationales qui ont suivi ont constitué l'un des plus grands défis lancés aux dirigeants religieux de l'Iran depuis la révolution islamique de 1979.

Des centaines de personnes ont été tuées, selon les organisations de défense des droits de l'homme, dont des dizaines de membres des forces de sécurité qui ont participé à la répression féroce des manifestants. "Les actes de chaos sont inacceptables", a insisté le président.

Bien que novice en politique, M. Raisi a bénéficié du soutien total de son protecteur, l'ayatollah Ali Khamenei, guide suprême fortement anti-occidental, en ce qui concerne la position nucléaire et la répression en matière de sécurité.

C'est Khamenei, et non le président, qui a le dernier mot sur toutes les politiques importantes dans le cadre du double système politique iranien, divisé entre l'establishment religieux et le gouvernement.

Mais la victoire électorale de M. Raisi, après la disqualification de ses rivaux conservateurs et modérés par un organe de contrôle de la ligne dure, a placé toutes les branches du pouvoir en Iran sous le contrôle des partisans de la ligne dure fidèles à M. Khamenei et a renforcé les chances de M. Raisi de lui succéder un jour en tant que guide suprême.

Toutefois, les vastes manifestations contre le pouvoir clérical et l'incapacité à redresser l'économie iranienne en difficulté - paralysée par les sanctions occidentales et la mauvaise gestion - pourraient avoir entamé sa popularité dans le pays.

LE PILIER DU SYSTÈME

Alors qu'il était jeune procureur à Téhéran, M. Raisi a fait partie d'un groupe qui a supervisé l'exécution de centaines de prisonniers politiques dans la capitale en 1988, alors que la guerre de huit ans entre l'Iran et l'Irak touchait à sa fin, selon les groupes de défense des droits de l'homme.

Selon un rapport d'Amnesty International, des inquisitions connues sous le nom de "comités de la mort" ont été mises en place dans tout l'Iran. Elles étaient composées de juges religieux, de procureurs et de fonctionnaires du ministère des renseignements et devaient décider du sort de milliers de détenus dans le cadre de procès arbitraires qui ne duraient que quelques minutes.

Bien que le nombre de personnes tuées dans tout l'Iran n'ait jamais été confirmé, Amnesty a déclaré que les estimations minimales faisaient état de 5 000 personnes.

Interrogé sur les allégations selon lesquelles il aurait joué un rôle dans les condamnations à mort, M. Raisi a déclaré aux journalistes en 2021 : "Si un juge, un procureur, a défendu la sécurité du peuple, il doit être félicité [...]. Je suis fier d'avoir défendu les droits de l'homme dans toutes les fonctions que j'ai occupées jusqu'à présent".

Il a gravi les échelons du clergé musulman chiite iranien et a été nommé par Khamenei au poste très en vue de chef du pouvoir judiciaire en 2019. Peu après, il a également été élu vice-président de l'Assemblée des experts, l'organe religieux de 88 membres chargé d'élire le prochain guide suprême.

"M. Raisi est un pilier d'un système qui emprisonne, torture et tue des personnes qui osent critiquer les politiques de l'État", a déclaré Hadi Ghaemi, directeur exécutif du Centre pour les droits de l'homme en Iran (CHRI), une organisation de défense des droits de l'homme basée à New York. L'Iran nie torturer les prisonniers.

M. Raisi partage avec M. Khamenei une profonde méfiance à l'égard de l'Occident. Populiste anti-corruption, il a soutenu la volonté d'autosuffisance économique de Khamenei et sa stratégie de soutien aux forces mandataires au Moyen-Orient.

Lorsqu'une attaque au missile a tué des officiers supérieurs des Gardiens de la révolution iraniens dans l'ambassade d'Iran à Damas le mois dernier, l'Iran a répondu par un bombardement aérien direct d'Israël, sans précédent mais en grande partie infructueux.

M. Raisi a déclaré que toute riposte israélienne contre le territoire iranien pourrait avoir pour conséquence qu'il ne reste plus rien du "régime sioniste".

M. Raisi a été chef adjoint du pouvoir judiciaire pendant dix ans avant d'être nommé procureur général en 2014. Cinq ans plus tard, les États-Unis lui ont imposé des sanctions pour des violations des droits de l'homme, notamment les exécutions des années 1980.

Candidat à la présidence, M. Raisi a été battu par le pragmatique Hassan Rouhani lors des élections de 2017. Son échec a été largement attribué à une cassette audio datant de 1988 qui a fait surface en 2016 et qui aurait mis en évidence son rôle dans les exécutions de 1988.

Dans cet enregistrement, feu l'ayatollah Hossein Ali Montazeri, alors chef suprême adjoint, parlait des exécutions. Le fils de Montazeri a été emprisonné pour avoir publié l'enregistrement.

M. Raisi est né en 1960 dans une famille religieuse de la ville sainte musulmane chiite de Mashhad, en Iran. À l'âge de 5 ans, il a perdu son père. Il a néanmoins suivi ses traces pour devenir un religieux.

Jeune étudiant dans un séminaire religieux de la ville sainte de Qom, M. Raisi a participé aux manifestations contre le Shah, soutenu par l'Occident, lors de la révolution de 1979. Plus tard, ses contacts avec les chefs religieux de Qom ont fait de lui une figure de confiance dans le système judiciaire.