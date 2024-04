par Charlotte Greenfield

ISLAMABAD, 21 avril (Reuters) - Le président iranien Ebrahim Raïsi effectuera une visite officielle au Pakistan cette semaine, a annoncé Islamabad dimanche, alors que les deux voisins cherchent à rétablir leurs relations après des frappes de missiles réciproques en janvier.

Cette visite, qui, selon le ministère pakistanais des Affaires étrangères, devrait avoir lieu de lundi à mercredi, a été remise en question en raison de la montée des tensions au Moyen-Orient après que l'Iran a lancé une attaque sans précédent contre Israël.

Ce déplacement était prévu depuis plusieurs mois, le Pakistan ayant annoncé en janvier une visite à venir d'Ebrahim Raïsi, et le Premier ministre a déclaré la semaine dernière qu'elle aurait lieu "très bientôt".

Au cours de sa visite, le président iranien rencontrera son homologue pakistanais ainsi que le Premier ministre, le président du Sénat et celui de l'Assemblée nationale, a indiqué le ministère pakistanais des Affaires étrangères dans un communiqué.

"Ils discuteront également des développements régionaux et mondiaux et de la coopération bilatérale pour lutter contre la menace commune du terrorisme", précise le communiqué.

Ebrahim Raïsi se rendra dans les principales villes du pays, notamment Lahore et Karachi, et se concentrera sur les relations bilatérales et commerciales.

Dans le cadre de la montée des tensions au Moyen-Oreint, le Pakistan a appelé toutes les parties à "faire preuve de la plus grande retenue et à s'engager sur la voie de la désescalade".

Les relations entre l'Iran et le Pakistan ont toujours été tendues, mais les tirs de missiles entre les deux pays en janvier représentent les incidents les plus graves intervenus ces dernières années.

Des efforts rapides pour faire baisser les tensions ont ensuite permis d'obtenir des assurances sur le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de chacun. (Reportage Charlotte Greenfield à Islamabad et Akanksha Khushi à Bangalore ; version française Kate Entringer)