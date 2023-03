Le président israélien Isaac Herzog a déclaré lundi qu'un compromis sur les plans du gouvernement visant à remanier le système judiciaire, qui a entraîné des manifestations de masse, est "plus proche que jamais", ce qui a fait bondir les marchés financiers.

Bien que le poste de président soit un poste cérémoniel, M. Herzog a convoqué 100 chefs d'autorités pour une réunion d'urgence afin de trouver une solution aux propositions qui ont divisé le pays et entraîné des manifestations dans tout le pays, dont certaines se sont transformées en batailles avec la police.

"Nous sommes plus proches que jamais de la possibilité d'un schéma convenu. Il y a des accords en coulisses sur la plupart des choses", a déclaré M. Herzog dans une déclaration, sans donner de détails.

Il a déclaré que cela dépendrait maintenant des dirigeants de la coalition au pouvoir et de l'opposition de "placer le pays et les citoyens au-dessus de tout" et de le mettre en œuvre, ajoutant que son plan vise à apaiser les deux parties.

Le plan de refonte du système judiciaire, qui a déjà reçu l'approbation initiale du parlement, donnerait au gouvernement une plus grande influence sur la sélection des juges et limiterait le pouvoir de la Cour suprême d'annuler les lois.

Les détracteurs des changements législatifs prévus affirment que le Premier ministre Benjamin Netanyahu - jugé pour des accusations de corruption qu'il nie - prend des mesures qui porteront atteinte aux contrôles et équilibres démocratiques d'Israël, favoriseront la corruption et entraîneront un isolement diplomatique.

Les partisans disent que les changements sont nécessaires pour freiner ce qu'ils considèrent comme un système judiciaire activiste qui interfère dans la politique.

Le leader de l'opposition, Yair Lapid, a appelé à des pourparlers de compromis et à un gel de la législation pendant 60 jours, mais Netanyahu a déclaré qu'il n'accepterait que des négociations sans conditions préalables.

Depuis que les propositions ont été introduites fin janvier, le shekel s'est effondré par rapport au dollar, alarmant les investisseurs qui craignent qu'Israël ne rejoigne la liste croissante des marchés émergents adoptant une position plus autoritaire en matière de prise de décision.

La semaine dernière, ses pertes ont atteint près de 10 % par rapport à la devise américaine en un mois, pour atteindre son plus bas niveau en trois ans.

Mais les analystes ont déclaré que l'optimisme quant à un compromis a fait grimper le shekel de 2% lundi à 3,59 par dollar - son niveau le plus fort depuis le 21 février. De même, les indices boursiers de Tel Aviv et les prix des obligations d'État ont également augmenté de près de 2 %.