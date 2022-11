Le président mexicain déclare que le gouvernement ne peut pas acheter de maïs génétiquement modifié

MEXICO (Reuters) - Le gouvernement mexicain ne peut pas faire d'achats de maïs jaune aux Etats-Unis car il ne veut pas de maïs génétiquement modifié (GM), a déclaré mercredi le président Andres Manuel Lopez Obrador.

"Il existe un marché pour ce produit, mais le gouvernement ne peut pas en faire l'achat parce que nous ne voulons pas d'OGM", a déclaré Lopez Obrador, citant le manque d'études scientifiques sur ses effets.

"Nous sommes un pays libre et souverain", a-t-il ajouté.

Le Mexique dispose d'un décret présidentiel controversé qui vise à interdire le maïs génétiquement modifié en 2024 et à éliminer progressivement l'herbicide glyphosate, présent dans le Roundup.

Le pays importe quelque 17 millions de tonnes de maïs américain par an et est en passe d'en importer encore plus cette année, selon les experts. Les lobbies agricoles américains insistent sur le fait que l'interdiction causera des milliards de dollars de dommages économiques.

La représentante américaine au commerce, Katherine Tai, a discuté des différences avec le Mexique concernant son secteur de l'énergie et les exportations de maïs américain lors d'une réunion virtuelle organisée plus tôt en novembre, soulignant "l'importance d'éviter une perturbation des exportations de maïs américain."