Le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador a rendu public vendredi un document censé révéler les transactions commerciales d'une femme politique de l'opposition qui aspire à lui succéder l'année prochaine, ce qui l'a incité à l'accuser d'abus de pouvoir et à menacer de le poursuivre en justice.

Reuters n'a pas pu vérifier l'authenticité des informations que Lopez Obrador a publiées sur les médias sociaux et qui concernent apparemment les comptes financiers de deux sociétés liées à la sénatrice Xochitl Galvez ou à des membres de sa famille.

"Vous avez violé une série de lois avec cela, et je vais donc prendre des mesures légales contre vous et quiconque est responsable", a déclaré Mme Galvez sur Twitter après que le document a été rendu public, sans donner plus de détails.

Elle a également accusé M. Lopez Obrador d'utiliser "tout l'appareil de l'État" contre elle.

Mme Galvez a gagné du terrain dans la course pour devenir le principal candidat de l'opposition à l'élection présidentielle de juin 2024, face au candidat représentant le Mouvement de régénération nationale (MORENA), parti de gauche de M. Lopez Obrador.

M. Lopez Obrador ne peut pas se représenter car la loi mexicaine limite les présidents à un seul mandat de six ans.

Le président a écrit sur Twitter qu'il avait "reçu" des informations selon lesquelles M. Galvez avait obtenu des contrats d'une certaine valeur depuis 2015, et il a joint un document qui prétendait montrer les détails de certains de ces contrats pour les entreprises. Il n'a pas révélé d'où provenaient les informations, et le document ne détaillait pas de manière exhaustive la somme citée.

Un porte-parole du président n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Le gauchiste Lopez Obrador s'est présenté comme le défenseur de la majorité pauvre du Mexique contre une élite riche et corrompue, qui, selon lui, cherche à faire de M. Galvez son candidat à la présidence. Mme Galvez, qui rejette ce discours, a déclaré que ses origines étaient plus modestes que celles des principaux candidats de MORENA.

Ce n'est pas la première fois que Lopez Obrador publie des informations financières sur un adversaire politique. L'année dernière, il a publié les revenus supposés du journaliste Carlos Loret de Mola, un éminent critique du président.

M. Lopez Obrador a vanté le montant des affaires que M. Galvez aurait gagnées lors d'une conférence de presse régulière plus tôt dans la journée de vendredi, ce qui a incité M. Galvez à le mettre au défi d'étayer ses affirmations.

Si c'est le cas, Mme Galvez s'est engagée à abandonner sa campagne.

"Dans le cas contraire, elle a déclaré qu'il devrait démissionner de la présidence.

