L'armée mozambicaine combat les insurgés islamistes qui ont lancé une attaque majeure sur la ville de Macomia, dans le nord du pays, vendredi matin, a déclaré le président Filipe Nyusi dans une allocution télévisée.

La ville se trouve à Cabo Delgado, une province septentrionale riche en gaz où les militants liés à l'État islamique ont commencé une insurrection en 2017. Malgré une importante réponse sécuritaire, il y a une recrudescence des attaques depuis janvier de cette année.

"Macomia est attaquée depuis ce matin. Les échanges de tirs se poursuivent", a-t-il déclaré vers 10h00 GMT, ajoutant que les militants s'étaient d'abord retirés après environ 45 minutes de combat, mais qu'ils s'étaient ensuite regroupés et étaient revenus.

L'attaque de vendredi semble être la plus sérieuse menée par des militants depuis un certain temps. Les médias locaux ont rapporté qu'un grand nombre de combattants étaient impliqués et que de nombreux habitants avaient fui.

Une force régionale de la Communauté de développement de l'Afrique australe, déployée au Mozambique en 2021, a commencé à se retirer le mois dernier, son mandat prenant fin en juillet.

M. Nyusi a déclaré que des attaques pouvaient avoir lieu dans de telles périodes de transition et qu'il espérait que les forces de la SADC seraient en mesure d'intervenir et d'apporter leur aide. Il n'était pas clair si elles étaient toujours déployées dans la région ou si elles participaient aux combats.

Le Rwanda a également déployé des troupes au Mozambique pour aider à lutter contre l'insurrection.

L'offensive intervient alors que la compagnie pétrolière française TotalEnergies cherche à relancer un terminal de gaz naturel liquéfié à Cabo Delgado, d'une valeur de 20 milliards de dollars, qui avait été interrompu en 2021 en raison de l'insurrection. Ce projet se trouve à quelque 200 kilomètres au nord de Macomia, la ville attaquée.

ExxonMobil, avec son partenaire Eni, développe également un projet de GNL dans le nord du Mozambique et a déclaré la semaine dernière qu'il était "optimiste et qu'il allait de l'avant" grâce à l'amélioration de la situation en matière de sécurité.