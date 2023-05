Bola Tinubu prêtera serment en tant que président du Nigeria lundi, dans le contexte d'une élection contestée et sous la pression d'une amélioration rapide des conditions économiques et de sécurité, qui, selon de nombreux observateurs, se sont dégradées sous son prédécesseur Muhammadu Buhari.

Deux des principaux adversaires de M. Tinubu lors de l'élection de février contestent sa victoire sur la base d'allégations de fraude, et un tribunal commencera mardi à entendre leurs principaux arguments. Une décision n'est pas attendue avant septembre.

Buhari, un ancien dirigeant militaire taciturne, laisse la plus grande économie et la nation la plus peuplée d'Afrique profondément divisée.

L'élection avait galvanisé les jeunes électeurs qui espéraient une rupture avec les deux partis qui ont dominé la politique nigériane depuis la fin du régime militaire en 1999. Mais ce que les autorités avaient promis comme étant l'élection la plus libre et la plus équitable du pays s'est soldé par la frustration de beaucoup.

M. Tinubu, membre du All Progressives Congress de M. Buhari, qui a longtemps exercé son influence en coulisses, a remporté le scrutin avec 37 % des voix, soit le taux le plus bas depuis 1999.

LE BILAN DE BUHARI

M. Buhari hérite d'une économie en difficulté, marquée par une dette record, des pénuries de devises et de carburant, la faiblesse de la monnaie naira, une inflation proche de deux décennies, un approvisionnement en électricité insuffisant et une baisse de la production pétrolière due au vol de pétrole brut et au sous-investissement. Une série de politiques économiques protectionnistes et d'interventions sur les devises étrangères ont également effrayé les investisseurs.

Buhari défend son bilan en affirmant que les nouvelles infrastructures telles que les routes, les ponts et les aéroports, ainsi que les politiques protectionnistes, ont jeté les bases de la croissance future.

Il a également vanté les succès remportés au cours des 13 années de lutte contre les insurgés islamistes dans le nord-est du pays, où son gouvernement a augmenté les dépenses militaires.

Mais l'insécurité s'est répandue et de nombreux Nigérians se sentent de moins en moins en sécurité. Les meurtres et les enlèvements contre rançon sont monnaie courante dans le nord-ouest. Les séparatistes et la violence des gangs sévissent dans le sud-est, et les affrontements entre agriculteurs et éleveurs persistent dans les États de l'arrière-pays connus sous le nom de "Middle Belt" (ceinture moyenne) du Nigeria.

Ancien gouverneur de l'État de Lagos, M. Tinubu a promis de mieux gérer l'économie.

Ses opposants sont sceptiques : ils le considèrent comme un membre de la vieille garde qui a freiné le Nigeria et comme un "parrain" politique qui a déclaré l'année dernière que c'était à son tour de diriger après avoir soutenu Buhari pour le poste principal en 2015.