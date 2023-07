TACHKENT (Reuters) - Le président ouzbek Chavkat Mirzioïev organise dimanche une élection présidentielle anticipée, qui pourrait le voir reconduit au pouvoir pour sept ans, quelques mois seulement après avoir modifié la constitution pour lever la limitation de deux mandats qui l'aurait obligé à se retirer du pouvoir en 2026.

Chavkat Mirzioïev a organisé au mois d'avril un référendum proposant la révision de la constitution, remettant à zéro le compteur limitant le nombre de mandats présidentiels effectués et étendant les futurs mandats présidentiels de cinq à sept ans.

Comme d'autres Etats d'Asie centrale, l'Ouzbékistan tente de minimiser les dommages collatéraux des sanctions imposées par l'Occident à son partenaire commercial traditionnel, la Russie, en raison de la guerre en Ukraine.

Autrefois exportateur d'énergie, l'Ouzbékistan consomme désormais plus de pétrole et de gaz qu'il n'en produit et achète des hydrocarbures russes.

Sur le plan politique, Tachkent a maintenu sa neutralité, appelant à la paix en Ukraine et en s'engageant à respecter les sanctions occidentales tout en maintenant ses relations avec Moscou.

Chavkat Mirzioïev sera opposé aux candidats du Parti écologiste, du Parti social-démocrate de la justice (Adolat), et du Parti démocrate populaire.

(Reportage Mukhammadsharif Mamatkulov, rédigé par Olzhas Auyezov; version française Camille Raynaud)