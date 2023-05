TACHKENT, 8 mai (Reuters) - Le président ouzbek Shavkat Mirziyoyev a appelé lundi à la tenue d'une élection présidentielle anticipée afin de se bénéficier d'un nouveau mandat pour faire face aux "processus aigus et complexes" qui se déroulent dans le monde.

Shavkat Mirziyoyev n'a pas préciser de date mais selon l'agence de presse russe RIA, l'élection aura lieu le 9 juillet.

Les électeurs ouzbeks ont approuvé le 30 avril par référendum un ensemble d'amendements constitutionnels qui permettent à l'actuel chef d'État de briguer deux nouveaux mandats, d'une durée prolongée de cinq à sept ans.

Shavkat Mirziyoyev, âgé de 65 ans, a déclaré qu'il estimait avoir besoin d'un nouveau mandat pour poursuivre les réformes dans ce pays d'Asie centrale, bien qu'il ait effectué moins de deux ans de son mandat actuel.

"Dans la situation actuelle, marquée par des processus complexes et brutaux dans le monde et dans notre région, trouver la bonne voie de développement et sa mise en œuvre devient la question la plus aiguë et la plus urgente", a-t-il déclaré.

Dans ce pays de 35 millions d'habitants, il n'y a pas de grandes figures d'opposition qui pourraient rivaliser avec Shavkat Mirziyoyev, loué dans son pays et à l'étranger pour avoir libéralisé l'ancienne république soviétique et ouvert son économie au commerce et à l'investissement étrangers. (Reportage de Mukhammadsharif Mamatkulov ; version françaie Victor Goury-Laffont ; édité par Laetitia Volga)