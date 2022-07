Le président palestinien et le ministre israélien de la défense se rencontrent avant la visite de Biden

Gantz a déclaré sur Twitter que la réunion de jeudi à Ramallah "s'est déroulée en termes positifs" et que les deux hommes ont discuté des "défis civils et sécuritaires" dans la région.

"Nous avons convenu de maintenir une coordination étroite en matière de sécurité et d'éviter les actions susceptibles de provoquer l'instabilité", a déclaré Gantz.

Abbas "a souligné l'importance de créer un horizon politique, de respecter les accords signés et d'arrêter les actions et les mesures qui conduisent à la détérioration de la situation", a déclaré Hussein al-Sheikh, un haut responsable palestinien, dans un tweet.

Abbas a également souligné l'importance d'avoir une "atmosphère calme avant la visite du président Biden, que nous saluons".

Il s'agissait de la troisième rencontre connue entre Abbas et Gantz depuis le mois d'août de l'année dernière, et de la première depuis que Yair Lapid a pris le poste de Premier ministre intérimaire en Israël la semaine dernière, avant les élections du 1er novembre.

Les tensions latentes entre Israël et les Palestiniens se sont intensifiées après le meurtre, le 11 mai, de la journaliste américano-palestinienne Shireen Abu Akleh lors d'un raid de l'armée israélienne dans la ville de Jénine, en Cisjordanie.

Les Palestiniens affirment qu'Abu Akleh a été abattue délibérément par un soldat israélien. Israël le nie. Le département d'État américain a déclaré lundi qu'Abu Akleh a probablement été tué par des tirs provenant de positions israéliennes, mais que ce n'était probablement pas intentionnel.

L'Autorité palestinienne exerce une autonomie limitée dans certaines parties de la Cisjordanie. Les pourparlers sous l'égide des États-Unis visant à établir un État palestinien dans le territoire occupé par Israël ont échoué en 2014 et ne montrent aucun signe de reprise.

Le groupe militant palestinien Jihad islamique a condamné la réunion de jeudi dans un communiqué.

"Insister sur les réunions de communication et de sécurité sert les intérêts et les plans de l'ennemi (Israël) et lui donne carte blanche pour pratiquer l'agression dont notre peuple est victime chaque jour", a-t-il déclaré.