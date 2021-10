Le président philippin Duterte veut se retirer de la politique

MANILLE, 2 octobre (Reuters) - Le président des Philippines, Rodrigo Duterte, a annoncé samedi son intention de se retirer de la vie politique, une décision inattendue qui pourrait le conduire à soutenir sa fille dans la course à sa succession.

"J'annonce aujourd'hui mon retrait de la politique", a dit le chef de l'Etat, qui accompagnait le sénateur Christopher "Bong" Go, élu de leur parti, le PDP-Laban, pour le dépôt de la candidature de ce dernier à la vice-présidence du pays.

Rodrigo Duterte était jusqu'à présent considéré comme un candidat probable à la vice-présidence lors de l'élection prévue l'an prochain, faute de pouvoir briguer un deuxième mandat de six ans à la tête du pays, ce qui lui interdit la constitution philippine.

Sa fille, Sara Duterte-Carpio, qui lui a déjà succédé au poste de maire de la ville de Davao, a déclaré le mois dernier qu'elle ne briguerait pas un mandat national en 2022 parce qu'elle s'était mise d'accord avec lui pour qu'un seul d'entre eux soit candidat.

La retraite politique du père pourrait donc ouvrir la voie à une candidature de la fille à la magistrature suprême.

"Ça permet à Sara Duterte d'entrer dans la course", a déclaré samedi Antonio La Vina, professeur de droit et de politique à l'université Ateneo de Manille. Il n'a toutefois pas exclu que Rodrigo Duterte change d'avis et soit finalement candidat à la vice-présidence.

La période de dépôt des candidatures s'achèvera vendredi mais des retraits et des remplacements sont autorisés jusqu'au 15 novembre.

Rodrigo Duterte avait déjà attendu le tout dernier moment pour se déclarer candidat à la présidence pour l'élection de 2016, qu'il a facilement remportée.

(Reportage Karen Lema, version française Marc Angrand)