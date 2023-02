Le président philippin Marcos se rend au Japon pour décrocher des liens plus étroits en matière de sécurité

M. Marcos et le Premier ministre Fumio Kishida devraient approfondir la coopération en matière d'aide humanitaire et de secours aux sinistrés, ce qui pourrait être le précurseur de l'établissement d'un cadre juridique plus large qui permettrait aux forces japonaises de se déployer plus facilement aux Philippines.

"Alors que les États-Unis approfondissent leurs relations avec les Philippines, il est important pour la sécurité régionale que le Japon se joigne à eux", a déclaré à Reuters une source du ministère japonais de la défense ayant connaissance des discussions internes sur la sécurité nationale. Il a demandé à ne pas être identifié car il n'est pas autorisé à parler aux médias.

La première visite de Marcos au Japon depuis sa prise de fonction en juillet intervient après la signature, la semaine dernière, d'un accord accord accordant aux États-Unis un plus grand accès à ses bases militaires. Elle fait également suite à un voyage à Pékin le mois dernier où il a déclaré à son homologue chinois, Xi Jinping, que les Philippines poursuivraient une politique étrangère indépendante.

"Ma visite bilatérale au Japon est essentielle", a déclaré Marcos dans un discours au moment où il quittait Manille. "Elle s'inscrit dans le cadre d'un programme de politique étrangère plus vaste visant à nouer des liens politiques plus étroits, à renforcer la coopération en matière de défense et de sécurité, ainsi qu'à établir des partenariats économiques durables avec les principaux pays de la région dans un contexte mondial difficile."

M. Marcos a déclaré qu'il établira une collaboration dans des domaines prioritaires tels que l'agriculture, les énergies renouvelables, la transformation numérique, les infrastructures, ainsi que la défense et la sécurité.

Ce sentiment est partagé à Tokyo, qui a approfondi les liens de sécurité avec des nations qui considèrent la Chine avec inquiétude.

Il y a un an, le Japon et l'Australie ont signé un accord sur les forces en visite, leur permettant de déployer des forces sur le sol de l'autre pays. Tokyo a conclu un accord similaire avec la Grande-Bretagne le mois dernier. Ces accords fournissent un cadre pour la façon dont Marcos et Kishida pourraient également forger des liens militaires plus profonds pour contrer un adversaire commun, disent les experts.

"Les Philippines sont un partenaire de sécurité essentiel pour le Japon", a déclaré Narushige Michishita, professeur à l'Institut national d'études supérieures pour les politiques (GRIPS) à Tokyo. "Tout conflit dans le détroit de Taiwan rendrait la mer des Philippines stratégiquement importante", a-t-il ajouté.

Taïwan, qui se trouve entre le Japon et les Philippines, est devenu un point focal de l'intensification de l'activité militaire chinoise dont Tokyo et Washington craignent qu'elle ne dégénère en guerre, Pékin tentant de s'emparer de ce qu'il considère comme une province voyou.

Une présence militaire japonaise aux Philippines pourrait également aider Marcos à contrer l'influence chinoise dans la mer de Chine méridionale, dont Pékin revendique une grande partie, y compris des territoires que Manille considère comme siens.

Pékin a déclaré que ses intentions dans la région sont pacifiques.

Marcos a juré de ne pas perdre un pouce de territoire dans cette voie d'eau stratégique, par laquelle transitent chaque année 3 000 milliards de dollars d'échanges commerciaux par bateau.

En obtenant l'accès à des bases aux Philippines, le Japon étendrait la portée de ses forces de défense, y compris les avions de surveillance qui pourraient patrouiller la mer de Chine méridionale, selon Ken Jinbo, professeur à l'université Keio au Japon, qui a également été conseiller du gouvernement en matière de sécurité.

"Une chose que les gens surveillent pendant la visite du président Marcos, c'est si le Japon acceptera de fournir une aide en matière d'infrastructure maintenant que les États-Unis ont accès aux neuf bases là-bas", a-t-il déclaré.