Le président des Philippines, Ferdinand Marcos Jr, a déclaré mercredi que les nouvelles règles définies par les garde-côtes chinois, qui pourraient entraîner la détention d'étrangers en mer de Chine méridionale, constituaient une escalade et étaient "inquiétantes".

La Chine, qui a des différends de souveraineté maritime avec les Philippines et d'autres pays demandeurs, a publié de nouvelles règles qui entreront en vigueur le 15 juin et qui permettront l'application d'une loi de 2021 sur les garde-côtes et la détention d'étrangers soupçonnés d'avoir pénétré dans la mer.

La Chine accuse régulièrement les navires d'intrusion dans les zones de la mer de Chine méridionale qui se trouvent à l'intérieur des zones économiques exclusives de ses voisins et a affronté les Philippines à plusieurs reprises au cours de l'année écoulée.

"La nouvelle politique consistant à menacer de détenir nos propres citoyens est différente. Il s'agit d'une escalade de la situation", a déclaré M. Marcos aux journalistes lors d'une visite d'État à Brunei.

Les Philippines "utiliseront tous les points de contact avec la Chine pour mettre fin aux actions agressives" et permettre aux pêcheurs philippins de pêcher en mer de Chine méridionale, a déclaré M. Marcos.

Si les actions agressives sont maîtrisées, a déclaré M. Marcos, "nous pourrons alors vaquer à nos occupations de manière pacifique".

M. Marcos a adopté une ligne plus dure que son prédécesseur à l'égard des actions de la Chine en mer de Chine méridionale, fort du soutien de son allié en matière de défense, les États-Unis, ainsi que du Japon et de l'Australie.

L'ambassade de Chine à Manille n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Pékin revendique la juridiction sur la majeure partie de la mer de Chine méridionale, où transitent chaque année plus de 3 000 milliards de dollars de marchandises transportées par bateau.

En 2016, un tribunal arbitral international a déclaré que les vastes revendications de la Chine n'avaient aucun fondement en droit international, une décision que Pékin a rejetée. La Chine insiste sur le fait que les archives historiques et les vieilles cartes montrent clairement qu'elle a la souveraineté sur la majeure partie de la mer et sur de nombreuses îles qui s'y trouvent.