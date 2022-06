Le président russe Medvedev suggère aux États-Unis de supplier pour des négociations sur les armes nucléaires.

La Russie et les États-Unis, de loin les plus grandes puissances nucléaires du monde, ont négocié une série de grands traités de réduction des armes nucléaires stratégiques depuis l'arrivée au pouvoir de Ronald Reagan en 1981.

Mais l'invasion de l'Ukraine par la Russie a déclenché la plus grave perturbation des relations entre la Russie et l'Occident depuis la crise des missiles de Cuba en 1962, lorsque de nombreuses personnes craignaient que le monde soit au bord de la guerre nucléaire.

Medvedev, alors président de 2008 à 2012, a signé le nouveau START (traité de réduction des armes stratégiques) en 2010 avec Barack Obama à Prague, qui a été prolongé en février 2021 pour cinq ans jusqu'en 2026.

"Maintenant, tout est une zone morte. Nous n'avons plus de relations avec les États-Unis. Elles sont à zéro sur l'échelle de Kelvin", a déclaré Medvedev sur Telegram à propos des discussions sur un nouveau traité de réduction des armes nucléaires stratégiques.

"Il n'est pas encore nécessaire de négocier avec eux (sur le désarmement nucléaire). C'est mauvais pour la Russie", a déclaré Medvedev, qui occupe actuellement le poste de vice-président du Conseil de sécurité russe. "Laissez-les courir ou ramper eux-mêmes et le demander".

La Russie et les États-Unis contrôlent environ 90 % des ogives nucléaires du monde, avec environ 4 000 ogives chacun dans leurs stocks militaires, selon la Fédération des scientifiques américains.

Medvedev, qui, lorsqu'il était président, a cherché à se présenter comme un réformateur souhaitant de meilleures relations avec l'Occident, a suggéré que Moscou devrait se montrer plus ferme avec les États-Unis.

Faisant référence au cognement du leader soviétique Nikita Khrouchtchev à l'Assemblée générale des Nations Unies, Medvedev a déclaré :

"Il existe une autre méthode éprouvée pour communiquer avec l'Amérique sur ce sujet - avec une chaussure sur la tribune de l'ONU. Cela fonctionnait autrefois".

Fâché par les critiques selon lesquelles l'Union soviétique "avalait" certaines parties de l'Europe de l'Est, Khrouchtchev, en 1960, a agité une chaussure devant l'Assemblée générale et, selon le rapport contemporain du New York Times, l'a frappée sur son bureau.