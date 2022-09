Dans un message adressé à Charles, le nouveau roi de Grande-Bretagne, Poutine a déclaré que la reine "jouissait à juste titre de l'amour et du respect de ses sujets, ainsi que de l'autorité sur la scène mondiale".

Il a ajouté : "Je vous souhaite courage et résilience face à cette perte difficile et irréparable. Puis-je vous demander de transmettre vos sincères condoléances et votre soutien aux membres de la famille royale et à l'ensemble du peuple de Grande-Bretagne."