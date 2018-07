Le président somalien en visite en Erythrée

ADDIS-ABEBA, 28 juillet (Reuters) - Le président somalien, Mohamed Abdullahi Farmaajo, a effectué samedi une visite en Erythrée, signe qu'Asmara cherche à profiter de son rapprochement avec son voisin éthiopien pour améliorer ses relations avec le reste de la Corne de l'Afrique.

La décision du président érythréen, Isaias Afwerki, d'inviter son homologue somalien ouvre un nouveau chapitre dans l'histoire des relations bilatérales, après des années de rapports difficiles.

L'Erythrée s'est retirée en 2007 du bloc est-africain Igad (Autorité intergouvernementale pour le développement) en signe de protestation contre l'intervention en Somalie des troupes éthiopiennes pour combattre les islamistes des Chabaab.

L'Erythrée et l'Ethiopie se sont livré une guerre frontalière qui a fait des dizaines de milliers de morts de 1998 à 2000. Ce conflit a été suivi de plusieurs années de face à face tendu mais, au début du mois de juillet, les deux pays ont signé une "déclaration conjointe de paix et d'amitié" et décidé, à la suite d'un sommet historique entre leurs dirigeants, de reprendre leurs relations diplomatiques. (Aaron Maasho; Eric Faye pour le service français)