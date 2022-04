Dans une notification publiée dans la Gazette, Rajapaksa a déclaré que l'ordonnance sur l'état d'urgence serait révoquée à partir de minuit le 5 avril.

Rajapaksa a dissous son cabinet lundi et a cherché à former un gouvernement d'unité alors que l'agitation publique s'est accrue en raison de sa gestion de la crise économique qui a entraîné des pénuries de nourriture et de carburant et des coupures d'électricité prolongées.