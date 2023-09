Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a exhorté samedi les autorités à faire appliquer les réglementations empêchant les habitants de la ville d'occuper illégalement des immeubles d'habitation, après que des dizaines de personnes ont péri dans l'incendie d'un immeuble de Johannesburg qui était occupé illégalement.

L'incendie, qui a fait plus de 70 morts, a mis en lumière la crise du logement dans une ville qui est l'une des plus inégales au monde et où la pauvreté et le chômage sont très répandus.

"Les autorités locales doivent faire respecter les lois", a déclaré M. Ramaphosa lors d'un événement organisé par le parti au pouvoir, le Congrès national africain.

"Cela nous a réveillés, et j'ai dit que nos villes et nos municipalités devaient maintenant prêter attention à la façon dont les gens vivent. Nous encourageons les gens à vivre dans les centres-villes [...], mais nous devons le faire dans le respect de nos lois".

L'immeuble appartient aux autorités municipales, mais les responsables ont déclaré qu'il avait été "envahi et détourné" par des groupes inconnus.

Des représentants du gouvernement ont déclaré que certaines des personnes décédées étaient peut-être locataires ou victimes d'extorsion de la part de gangs criminels dans le cadre des syndicats dits "d'immeubles détournés".

Des fonctionnaires municipaux ont déclaré que les efforts déployés pour expulser les résidents des immeubles occupés illégalement étaient souvent paralysés par des décisions de justice qui empêchaient les expulsions.

M. Ramaphosa a déclaré qu'il avait demandé aux ministres du gouvernement d'étudier les moyens d'appliquer les lois sans violer les droits des personnes.

Le bâtiment éventré est lié à l'Afrique du Sud de l'époque de l'apartheid, car c'est là que les Sud-Africains noirs venaient chercher leur "dompas" ou livret d'identité, documents qui leur permettaient de travailler dans les quartiers de la ville appartenant aux Blancs.

M. Ramaphosa a déclaré avoir retiré son livret dans ce bâtiment il y a une cinquantaine d'années, lorsqu'il travaillait dans la ville.