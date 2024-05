Le président sud-africain Cyril Ramaphosa, qui a mis sa réputation au service de l'assainissement de l'image du Congrès national africain (ANC) au pouvoir, conduira le parti vers sa plus grande épreuve de l'ère démocratique lorsque les Sud-Africains voteront mercredi.

M. Ramaphosa, qui a participé à la création du plus grand syndicat minier du pays et qui est ensuite devenu l'un des hommes d'affaires les plus riches du pays, a accédé à la présidence en 2018 et a survécu à un scandale d'inconduite pour être réélu à la tête de l'ANC en 2022.

Il s'est efforcé de relancer la croissance économique, de faire reculer le chômage, qui touche un tiers des Sud-Africains, ou de mettre fin aux coupures d'électricité qui paralysent le pays - autant de raisons pour lesquelles les électeurs devraient sanctionner l'ANC dans les urnes le 29 mai.

Si le parti perd sa majorité pour la première fois en 30 ans, comme le prévoient les sondages, certains analystes politiques estiment qu'il est peu probable que M. Ramaphosa, âgé de 71 ans, puisse briguer un second mandat.

M. Ramaphosa a été le principal négociateur de l'ANC lors des pourparlers qui ont abouti à la fin pacifique de l'apartheid, ce qui a permis à Nelson Mandela de devenir le premier président noir de l'Afrique du Sud après le vote historique de 1994, où toutes les races étaient représentées.

Il a également joué un rôle important dans la rédaction de la constitution progressiste de l'Afrique du Sud.

Malgré ses dons évidents, Ramaphosa a abandonné la politique en 1996 et s'est lancé dans les affaires, alors que l'ANC de Mandela, nouvellement élu, cherchait à diluer la domination de la minorité blanche dans les conseils d'administration de la nouvelle Afrique du Sud.

Certains disent qu'il a été poussé par le protégé de Mandela et son successeur, l'ancien président Thabo Mbeki. M. Ramaphosa s'est retiré de la vie politique sous Mbeki et a créé un véhicule d'investissement appelé Shanduka, qui signifie "changement" dans la langue de son peuple, les Venda.

Shanduka est devenu l'un des plus grands véhicules d'investissement appartenant à des Noirs en Afrique du Sud. Ramaphosa a été l'un des principaux bénéficiaires de la politique d'autonomisation économique des Noirs (Black Economic Empowerment) de l'ANC, censée réduire les inégalités, mais qui, selon ses détracteurs, a permis à des personnes ayant des liens avec l'ANC d'acquérir des actifs à des prix défiant toute concurrence.

NÉGOCIATEUR À LA LANGUE D'ARGENT

Fils d'un policier à la retraite, M. Ramaphosa a été une épine dans le pied des patrons des mines blanches dans les années 1980, menant le syndicat national des mineurs (NUM) qu'il a cofondé dans l'une des plus grandes grèves de l'histoire du pays.

Il a quitté le NUM en 1991 et a été élu secrétaire général de l'ANC, chargé de la gestion quotidienne du parti, un an après la levée de son interdiction par le gouvernement de l'apartheid.

Les talents de négociateur de Ramaphosa lors des négociations constitutionnelles du début des années 1990 lui ont valu le respect du dernier président blanc de l'Afrique du Sud, F.W. de Klerk, qui a déclaré que "la langue d'argent et les phrases mielleuses de Ramaphosa ont bercé les victimes potentielles tandis que ses arguments se resserraient implacablement autour d'elles".

M. Ramaphosa a commencé à réduire ses intérêts commerciaux en 2012, lorsqu'il est devenu le numéro deux de l'ANC sous l'autorité de l'ancien président Jacob Zuma.

Il a remplacé Zuma à la tête de l'ANC en 2017, promettant de débarrasser le parti au pouvoir de la corruption et de revitaliser l'économie.

Mais alors qu'il était sur le point d'entamer sa campagne pour son deuxième mandat à la tête du parti, il a dû faire face à des appels à la démission après qu'un groupe consultatif a trouvé des preuves préliminaires qu'il pourrait avoir violé la constitution en raison d'une importante somme d'argent liquide trouvée cachée dans des meubles dans sa ferme d'élevage de gibier.

Il a nié toute faute et n'a été accusé d'aucun crime, mais sa réputation a été entachée par l'incident surnommé "Farmgate".

CHAMPION DU SUD MONDIAL

M. Ramaphosa a été critiqué pour avoir semblé tergiverser sur des réformes cruciales afin d'éviter les dissensions au sein de son parti, ce qui est loin de l'esprit de décision dont il faisait preuve en tant que dirigeant syndical dans les années 1980.

Les changements de politique sur la sécurité énergétique, l'emploi et la transition vers l'énergie verte se sont heurtés aux divisions internes du parti, et plusieurs commissions qu'il a créées n'ont fait que prolonger ces désaccords.

Mais ses partisans saluent sa capacité à préserver le consensus et affirment qu'il a accompli des progrès importants qui ont permis à l'Afrique du Sud de se faire connaître en tant que champion de ce que l'on appelle le "Sud global", c'est-à-dire certains pays à revenu faible ou intermédiaire, dont l'Inde.

Pendant la pandémie de COVID-19, M. Ramaphosa a été l'une des voix les plus écoutées au niveau mondial pour réclamer une distribution plus équitable des vaccins.

Plus récemment, l'Afrique du Sud a porté plainte pour génocide contre Israël devant la Cour internationale de justice, ce qui a conduit les juges à déclarer la semaine dernière qu'Israël devait mettre fin à son assaut militaire contre la ville de Rafah, à Gaza. Israël a rejeté avec véhémence ces allégations.

M. Ramaphosa a fait campagne sur les succès remportés par l'ANC au cours des 30 dernières années, mais ses détracteurs estiment qu'il n'a guère proposé de nouvelles solutions pour relever les plus grands défis de l'Afrique du Sud, notamment la criminalité élevée et les inégalités criantes.

Lors du dernier meeting de campagne de l'ANC avant les élections, il a promis de "faire mieux" devant une foule de dizaines de milliers de partisans rassemblés dans un stade de football de Soweto. Nombreux sont ceux qui ont quitté les lieux avant qu'il n'ait terminé son discours.