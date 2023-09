Le président sud-coréen Yoon Suk Yeol a déclaré mercredi que toute tentative de coopération militaire avec la Corée du Nord qui porterait atteinte à la paix internationale devait cesser immédiatement, selon son bureau.

M. Yoon a fait ce commentaire lors d'une réunion au sommet avec les pays du bloc de l'ASEAN de l'Asie du Sud-Est à Jakarta, en Indonésie, a indiqué son bureau.

Le bureau de M. Yoon n'a pas donné plus de détails, mais son commentaire intervient alors que des informations circulent selon lesquelles les négociations sur les armes entre la Corée du Nord et la Russie progressent activement et que le dirigeant du Nord, Kim Jong Un, prévoit de se rendre prochainement en Russie pour y rencontrer le président Vladimir Poutine.

"Les tentatives de coopération militaire avec la Corée du Nord qui nuisent à la paix internationale doivent cesser immédiatement", a déclaré le bureau de M. Yoon lors de sa réunion avec les dirigeants des pays de l'ANASE plus tôt dans la journée de mercredi.

La Corée du Nord et la Russie ont nié être en train de négocier des armes.

Selon le New York Times, la visite de M. Kim à Vladivostok, ville portuaire russe située à l'extrême est du pays, ce mois-ci, vise en partie à discuter de la fourniture d'armes à Moscou dans le cadre de la guerre en Ukraine.

Ce voyage rare de M. Kim intervient après que le ministre russe de la défense, Sergei Shoigu, a déclaré que les deux pays prévoyaient d'organiser des exercices militaires conjoints.

Lors d'une réunion ultérieure avec les dirigeants de l'ANASE, le premier ministre japonais Fumio Kishida et le premier ministre chinois Li Qiang, M. Yoon a déclaré que la Corée du Sud travaillerait en étroite collaboration avec les deux voisins asiatiques dans le but de reprendre leur sommet tripartite.

Le sommet annuel n'a pas eu lieu depuis 2019 en raison des tensions croissantes entre les trois pays concernant le passé du Japon en temps de guerre.