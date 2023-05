Le président sud-coréen Yoon estime que le groupe consultatif sur le nucléaire renforce l'alliance avec les États-Unis

Le président sud-coréen Yoon Suk Yeol a déclaré mardi que le projet de groupe consultatif nucléaire et les nouveaux partenariats sur les chaînes d'approvisionnement, la science et la technologie constituaient une "amélioration" de l'alliance entre la Corée du Sud et les États-Unis.

M. Yoon a tenu un sommet avec le président américain Joe Biden à Washington la semaine dernière, au cours duquel ils ont convenu d'intensifier la planification nucléaire concernant la Corée du Nord en lançant le groupe consultatif, alors que l'inquiétude grandit à Séoul concernant les programmes d'armement de Pyongyang et le parapluie nucléaire américain. Le sommet a également donné lieu à des accords sur la cybersécurité, les véhicules électriques et les batteries, la technologie quantique, l'aide étrangère et les investissements économiques. "L'alliance a été améliorée sur le plan nucléaire et s'est élargie pour inclure la chaîne d'approvisionnement, les alliances industrielles et scientifiques et technologiques", a déclaré M. Yoon lors d'une réunion du cabinet.