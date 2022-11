Le président sud-coréen Yoon prévient de la répression des camionneurs en grève

Des milliers de camionneurs syndiqués ont donné le coup d'envoi de leur deuxième grève majeure en moins de six mois jeudi, et celle-ci montre déjà des signes de perturbation de multiples industries dans la 10e plus grande économie du monde.

"Le public ne tolérera pas que le système logistique soit pris en otage face à une crise nationale", a déclaré M. Yoon dans un message sur Facebook tard jeudi, après avoir affirmé que les exportations étaient essentielles pour surmonter l'instabilité économique et la volatilité des marchés financiers.

"Si le refus irresponsable du transport se poursuit, le gouvernement n'aura d'autre choix que de revoir un certain nombre de mesures, y compris un ordre de démarrage des travaux."

Selon la loi sud-coréenne, lors d'une grave perturbation des transports, le gouvernement peut émettre un tel ordre pour forcer les travailleurs des transports à reprendre leur travail. Le non-respect de cet ordre est passible d'une peine de prison pouvant aller jusqu'à trois ans, ou d'une amende pouvant atteindre 30 millions de wons (22 550,12 $).

Si le gouvernement emprunte cette voie, ce serait la première fois dans l'histoire de la Corée du Sud qu'un tel ordre serait émis.

Le ministre des Transports, Won Hee-ryong, a déclaré jeudi aux journalistes que le ministère avait commencé les travaux préparatoires à la publication de l'ordonnance.

Le chef de la Cargo Truckers Solidarity Union (CTSU), Lee Bong-ju, a déclaré que les camionneurs n'avaient d'autre choix que de faire grève après que le gouvernement ait bloqué les négociations et qu'ils n'aient pas cherché le dialogue depuis.

"Le gouvernement de Yoon Suk-yeol menace d'une réponse dure sans faire aucun effort pour arrêter la grève", a déclaré Lee aux journalistes jeudi.

Le syndicat a estimé qu'environ 25 000 personnes rejoignaient la grève, sur un total d'environ 420 000 travailleurs du transport en Corée du Sud. Le ministère des transports a déclaré qu'environ 8 000 personnes campaient jeudi aux principaux points de transport pour protester pendant la nuit.

(1 $ = 1 330,3700 wons)