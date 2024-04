Le président sud-coréen Yoon Suk Yeol rencontrera le chef de l'opposition Lee Jae-myung pour des entretiens lundi, après qu'une défaite électorale écrasante pour le parti au pouvoir du président a conduit à des appels généralisés pour qu'il change son style de leadership.

Le Parti du pouvoir du peuple (PPP) de Yoon n'a pas réussi à faire une percée dans la mainmise de l'opposition sur le parlement lors des élections du 10 avril, qui ont été largement considérées comme un référendum sur les deux premières années de pouvoir du dirigeant conservateur.

Cette rencontre est la première entre M. Yoon et M. Lee depuis qu'il a pris ses fonctions. Elle intervient alors que les analystes estiment que M. Yoon pourrait être un canard boiteux, sa position politique combative ayant semblé lui aliéner de nombreux électeurs.

L'opposition et son propre parti, le PPP, ont exhorté M. Yoon à changer de cap, en particulier après qu'il a semblé, dans un premier temps, ignorer le résultat des élections, ce qui a fait chuter sa cote de popularité dans les sondages d'opinion à son niveau le plus bas, à savoir environ 20 %.

L'enjeu était de savoir s'il pouvait essayer de reprendre l'initiative en promettant de réduire les impôts, d'assouplir la réglementation des entreprises et d'accroître l'aide aux familles dans la société qui vieillit le plus vite au monde, tout en préservant la responsabilité fiscale.

M. Yoon est également confronté à un dilemme difficile dans sa volonté de réformer les soins de santé. De jeunes médecins ont débrayé il y a plus de deux mois pour protester contre le plan principal d'augmentation du nombre de médecins, et d'autres menacent de se joindre au mouvement de protestation.

Il n'est toutefois pas certain que la réunion de lundi permette de faire des progrès pour sortir de l'impasse dans laquelle se trouve le gouvernement. Le Parti démocrate (PD) de Lee contrôle fermement le parlement, ce qui empêche Yoon de faire passer des lois.

Signe des querelles politiques pour prendre le dessus, les assistants de Yoon et de Lee ont lutté pendant plus d'une semaine pour se mettre d'accord sur l'heure et l'ordre du jour de leur rencontre, avant que Lee ne propose de s'asseoir sans conditions préalables ni ordre du jour défini.

Lee a demandé une allocation unique de 250 000 wons (182 dollars) pour tous les Sud-Coréens afin de les aider à faire face à l'inflation, mais le PPP a estimé qu'il s'agissait d'une politique populiste qui aggraverait la situation et coûterait 13 000 milliards de wons au budget de l'État.

(1 $ = 1 376,4400 wons)