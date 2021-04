Le président sud-coréen se rendra à la Maison blanche le 21 mai

WASHINGTON/SEOUL, 29 avril (Reuters) - Le président sud-coréen Moon Jae-in se rendra à la Maison blanche le 21 mai pour des entretiens avec le président américain Joe Biden, soulignant l'"alliance à toute épreuve" entre les deux pays, a déclaré jeudi la Maison blanche.

"Le président Biden a hâte de travailler avec le président Moon pour renforcer notre alliance et étendre notre coopération étroite", a déclaré la Maison blanche dans un communiqué.

Cet événement marquera le deuxième sommet en personne avec un dirigeant étranger de la présidence de Joe Biden.

Les deux rencontres ont eu lieu avec des alliés asiatiques. La première, au début du mois, a eu lieu avec le Premier ministre japonais Yoshihide Suga.

L'attaché de presse de Moon Jae-in, Chung Man-ho, a déclaré que les deux dirigeants réaffirmeront la solidité de l'alliance entre leurs pays et se réjouiront de développer une coopération globale et réciproque fondée sur l'amitié entre les deux nations.

"La réunion portera également sur la coopération étroite entre la Corée du Sud et les États-Unis afin de progresser sur la dénucléarisation complète de la péninsule coréenne et sur une politique de paix durable, ainsi que sur la coopération pratique, notamment en matière d'économie et de commerce, et sur la réponse aux défis mondiaux tels que le changement climatique et le COVID-19", a déclaré Chung Man-ho. (Trevor Hunnicutt, Eric Beech et Sangmi Cha; version française Camille Raynaud)