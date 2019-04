Le président syrien Assad reçoit des responsables russes à Damas

BEYROUTH/MOSCOU, 20 avril (Reuters) - Le président syrien Bachar al Assad a reçu vendredi et samedi à Damas plusieurs hauts responsables de son plus grand allié, la Russie, pour parler des négociations de paix à venir au Kazakhstan et du commerce bilatéral, ont rapporté les médias officiels syriens.

Le ministère russe des Affaires étrangères avait rapporté vendredi soir qu'Assad avait rencontré l'émissaire russe pour la Syrie, Alexandre Lavrentiev, le vice-ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Verchinine ainsi que plusieurs fonctionnaires du ministère russe de la Défense.

Selon l'agence de presse SANA, ces rencontres ont porté sur la prochaine phase de négociations au Kazakhstan, qui impliquent le régime syrien, la Russie et l'Iran, mais aussi la Turquie, qui soutient certaines factions rebelles.

Samedi, écrit SANA, Assad a reçu le vice-Premier ministre russe Iouri Borissov pour parler du commerce bilatéral et de la coopération économique, "notamment dans les domaines de l'énergie, de l'industrie et du développement du commerce". (Angus McDowall et Vladimir Soldatkin; Eric Faye pour le service français)