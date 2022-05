Le président tunisien décrète un référendum pour une nouvelle constitution

La semaine dernière, Saied a nommé le professeur de droit Sadok Belaid à la tête d'un comité consultatif comprenant des doyens de droit et de sciences politiques, afin de rédiger une nouvelle constitution pour une "nouvelle république", excluant les partis politiques de la restructuration du système politique.

Les principaux partis politiques ont déclaré qu'ils boycotteront la restructuration unilatérale de la politique.

Le puissant syndicat UGTT a également refusé de prendre part à un dialogue limité proposé par le président lors de la réécriture de la constitution. ? ?Le syndicat a déclaré qu'il organiserait une grève nationale dans les entreprises publiques et les services publics.

? ?Belaid a déclaré plus tôt mercredi qu'il irait de l'avant avec quiconque participerait au panel après que d'éminents universitaires aient refusé de s'y joindre, faisant craindre que la restructuration du système politique ne fasse pas l'objet d'un large consensus.

La seule question du référendum sera : "Êtes-vous d'accord avec la nouvelle constitution ?", indique la gazette.

La gazette a ajouté que le scrutin commencera à 6 heures du matin et se terminera à 22 heures le 25 juillet.

Saied, qui a pris le pouvoir exécutif et dissous le parlement pour gouverner par décret, a depuis déclaré qu'il remplacerait la constitution démocratique de 2014 par une nouvelle constitution via un référendum et organiserait de nouvelles élections parlementaires en décembre.

Les opposants du président l'accusent d'un coup d'État qui a sapé les acquis démocratiques de la révolution de 2011 qui a déclenché le printemps arabe, mais il affirme que ses mesures étaient légales et nécessaires pour sauver la Tunisie d'une crise politique prolongée.