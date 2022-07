Le président tunisien défend la constitution face aux critiques

Saied, qui a évincé le parlement élu l'été dernier pour gouverner par décret, une mesure que ses adversaires qualifient de coup d'Etat, a publié un projet de nouvelle constitution qui étendrait considérablement ses pouvoirs tout en affaiblissant les contrôles sur ses actions.

Les partisans du président affirment qu'il s'oppose aux forces d'élite dont l'incurie et la corruption ont condamné la Tunisie à une décennie de paralysie politique et de stagnation économique.

Dans une lettre publiée en ligne, il affirme qu'il n'y a aucun danger pour les droits et libertés des Tunisiens.

"Tout le monde sait ce que la Tunisie a subi pendant des décennies, en particulier la dernière décennie. Ils ont vidé les caisses de l'État. Les pauvres sont devenus plus pauvres, les corrompus plus riches", a déclaré M. Said, accusant les critiques de sa constitution de "calomnies, loin de la réalité".

La plupart des partis politiques et des groupes de la société civile s'opposent à sa constitution, affirmant qu'elle a été élaborée unilatéralement et qu'elle manquera de légitimité puisque les Tunisiens ont moins de quatre semaines pour se prononcer et qu'il n'y a pas de taux de participation minimum pour qu'elle soit adoptée.

Même le chef du comité que Saied a réuni pour préparer la première version de sa constitution, qu'il a ensuite réécrite, a déclaré ce week-end que la version du président était "dangereuse et ouvrait la voie à un régime dictatorial honteux".

Sadok Belaid, le chef du comité, a déclaré que la version présentée par Saied ne ressemblait pas au projet que le comité avait préparé.