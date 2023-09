Le président tunisien Kais Saied a déclaré vendredi que la loi devait être révisée pour permettre à la banque centrale de financer directement le budget en achetant des obligations d'État, une mesure contre laquelle le gouverneur de la banque a précédemment mis en garde.

Les détracteurs de la proposition ont déclaré qu'une tentative d'amendement de la loi de 2016 menacerait l'indépendance de la banque et indiquerait la probabilité d'une plus grande intervention de l'État dans les politiques monétaires, en particulier à la lumière du déficit budgétaire croissant, de la rareté des ressources financières et de la difficulté d'emprunter à l'étranger.

Les pourparlers sur un prêt de 1,9 milliard de dollars sont dans l'impasse depuis octobre, date à laquelle la Tunisie et le FMI sont parvenus à un accord préliminaire, après que M. Saied a déclaré cette année qu'il n'accepterait pas de "diktats" et a laissé entendre que la réduction des subventions pourrait entraîner des protestations.

Lors d'une visite à la banque, M. Saied a déclaré qu'il fallait faire la distinction entre le rôle de la banque dans la lutte contre l'inflation et son rôle dans le financement du budget, ajoutant que la banque centrale était une institution publique et qu'elle n'était pas indépendante de l'État.

En 2020, le gouverneur de la banque centrale tunisienne, Marouan Abassi, a averti que les plans du gouvernement visant à lui demander d'acheter des bons du Trésor comportaient des risques réels pour l'économie, notamment une pression accrue sur les liquidités, une forte inflation et une chute de la valeur de la monnaie tunisienne.

Mais M. Saied a déclaré que "la loi sur le financement du budget, qui stipule que la banque ne peut pas accorder de facilités de crédit ou acquérir des obligations émises par l'État, devrait être développée".

La nation nord-africaine, en proie à de multiples problèmes depuis la révolution de 2011, est confrontée à une véritable crise économique.

La plupart des dettes sont internes, mais les remboursements des prêts étrangers doivent être effectués plus tard cette année et les agences de notation ont déclaré que la Tunisie pourrait se trouver en défaut de paiement.