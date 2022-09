Le président turc Erdogan déclare que "l'Europe récolte ce qu'elle a semé" dans la crise énergétique.

Les craintes en Europe se sont accrues au sujet d'un hiver potentiellement sombre après que la Russie a annoncé qu'elle maintenait fermé son principal gazoduc vers l'Allemagne.

La Russie a interrompu pour une durée indéterminée les flux passant par le gazoduc Nord Stream 1 et a coupé ou arrêté les approvisionnements sur trois de ses plus grands gazoducs vers l'ouest depuis le début de son invasion de l'Ukraine le 24 février. Les approvisionnements en pétrole ont également été redirigés vers l'est.

"L'Europe récolte en fait ce qu'elle a semé", a déclaré Erdogan aux journalistes à Ankara mardi, ajoutant que les sanctions ont poussé Poutine à riposter en utilisant les approvisionnements énergétiques.

"Poutine utilise tous ses moyens et toutes ses armes, et le plus important d'entre eux est le gaz naturel. Malheureusement - nous ne le souhaitons pas mais - une telle situation se développe en Europe", a déclaré Erdogan.

"Je pense que l'Europe connaîtra de graves problèmes cet hiver. Nous n'avons pas un tel problème", a-t-il ajouté.

La Turquie, membre de l'OTAN, a cherché à trouver un équilibre entre Moscou et Kiev en critiquant l'invasion de la Russie et en envoyant des armes à l'Ukraine, tout en s'opposant aux sanctions occidentales et en poursuivant le commerce, le tourisme et les investissements avec la Russie.

La Turquie, qui a des frontières sur la mer Noire avec la Russie et l'Ukraine, a déclaré que se joindre aux sanctions contre la Russie aurait nui à son économie déjà mise à mal et a fait valoir qu'elle se concentrait sur les efforts de médiation.

Moscou accuse les perturbations de la maintenance des équipements causées par les sanctions occidentales d'être à l'origine de l'arrêt de l'acheminement du gaz par le gazoduc Nord Stream 1. Les pays européens qualifient cette affirmation d'absurde, accusant la Russie d'armer les approvisionnements énergétiques en représailles aux sanctions occidentales imposées à Moscou suite à son invasion de l'Ukraine.