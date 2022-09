Le président turc Erdogan pense que l'Azerbaïdjan et l'Arménie pourraient parvenir à une paix durable

"Nous pensons qu'il est possible de signer un accord de paix global entre les deux pays dès que possible", a déclaré Erdogan, qui s'exprimait devant l'Assemblée générale des Nations unies à New York.

L'Arménie et l'Azerbaïdjan ont convenu d'un cessez-le-feu la semaine dernière, mettant fin à deux jours de violence liée à un différend vieux de plusieurs décennies entre les anciens États soviétiques au sujet du territoire du Haut-Karabakh.

Les combats, que chaque camp a imputé à l'autre, ont fait plus de 170 morts parmi les soldats et menaçaient d'entraîner la Turquie, principal soutien de l'Azerbaïdjan, et la Russie, alliée de l'Arménie, dans un conflit plus large à un moment où les tensions géopolitiques sont déjà élevées.

Les combats, qui se sont déroulés du 12 au 14 septembre, ont été les plus meurtriers depuis une guerre de six semaines en 2020 qui a fait des milliers de morts et a vu l'Azerbaïdjan réaliser des gains territoriaux importants dans et autour du Haut-Karabakh.

Dans son discours, Erdogan a également déclaré que la réouverture des liaisons de transport dans la région contribuera au bien-être de toutes les parties.

"Ceux qui poursuivent une démonstration de puissance dans la région, malgré leur niveau politique et militaire jamais équivalent à celui de notre pays, se ridiculisent", a-t-il ajouté.