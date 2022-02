Le président turc Erdogan s'oppose à toute violation de l'intégrité territoriale de l'Ukraine

ANKARA (Reuters) - La Turquie s'oppose à toute action menaçant l'intégrité territoriale de l'Ukraine, a annoncé mardi le président turc Recep Tayyip Erdogan à son homologue ukrainien, Volodimir Zelenski, après la décision de la Russie de reconnaître l'indépendance des régions séparatistes de l'est ukrainien.

Les Etats-Unis et l'Union européenne doivent annoncer dans la journée une série de sanctions contre la Russie au lendemain de la décision du président russe Vladimir Poutine de reconnaître les régions ukrainiennes de Donetsk et Louhansk et d'y envoyer des soldats de "maintien de la paix".

Lors de l'entretien avec Volodimir Zelenski, Recep Tayyip Erdogan a qualifié la décision russe d'inacceptable, a fait savoir la présidence turque, ajoutant qu'il avait appelé "à utiliser toutes les ressources de la diplomatie sur la scène internationale" pour résoudre la crise en Ukraine.

La Turquie, qui a une frontière maritime avec l'Ukraine et la Russie via la mer Noire, s'oppose par principe aux sanctions mais la présidence n'a pas précisé si le sujet avait été abordé entre les deux chefs d'Etat.

(Reportage Tuvan Gumrukcu, version française Laetitia Volga, édité par Jean-Michel Bélot)